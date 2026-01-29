29 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno ahora analiza declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia por decreto

La mesa política de La Libertad Avanza evalúa la medida en la Casa Rosada debido al avance de las llamas en distintas provincias. Los gobernadores advirtieron que ya se consumieron casi 230.000 hectáreas.

Nicolás Panni
Por
El Gobierno evalúa declarar la Ley de Emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), luego de una reunión de la mesa política que se llevó a cabo en la Casa Rosada, tras un pedido de los gobernadores de las provincias afectadas por los voraces incendios forestales, por los cuales los gobernadores advirtieron que ya fueron afectadas casi 230.000 hectáreas.

Fuentes del oficialismo confirmaron a C5N que la medida "está en análisis", después de que la administración de La Libertad Avanza se reuniera este jueves en la Casa Rosada. Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor Santiago Caputo.

El Gobierno analiza declarar la iniciativa por DNU, aunque Bullrich había expuesto que planean ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incorporarla y debatirla en el Congreso. "Estamos ayudando con la Agencia Federal de Emergencia, par y par con las provincias. Es un tema que no tiene discusión", marcó en diálogo con Radio Mitre.

Por lo pronto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, firmó una resolución en el Boletín Oficial para distribuir $100.810.319.998,50 a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios que combaten las llamas en la Patagonia. El monto se dividirá en $94.924.971,75 para cada una y se destinará a "la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos".

También se girarán, proporcionalmente, un total de $7.754.639.995,93 a las entidades de segundo grado provinciales, además de $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias.

La resolución fue publicada después de que los gobernantes Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) alertaran el martes sobre "la gravedad" de la situación que atraviesa la región patagónica debido a los incendios forestales.

En este marco, señalaron que ya se quemaron casi 230.000 hectáreas, debido a fueron afectadas 168.000 en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, por lo que exigieron que el Gobierno avance de forma "urgente" en la Ley de Emergencia Ígnea.

