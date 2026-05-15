Cumbre histórica entre Xi Jinping y Donald Trump: Estados Unidos asegura que China quiere comprarle petróleo y soja

El presidente estadounidense cumplió con su visita al país asiático y, después de una agenda completa, avanzó en acuerdos económicos. "Van a comprar muchos de nuestros productos agrícolas", aseguró el titular norteamericano.

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que China manifestó un firme interés en retomar las compras de petróleo y soja provenientes de Estados Unidos, tras concluir una serie de reuniones de alto nivel con su par asiático, Xi Jinping.

Estrecho de Ormuz, comercio e Irán: los ejes de la reunión entre Xi Jinping y Trump en China

En el marco de su visita de Estado a Pekín, el mandatario estadounidense subrayó que ambos países alcanzaron "una serie de consensos importantes", lograron "múltiples acuerdos" y también consiguieron resolver "no pocos problemas".

Tras haber calificado a su visita como "muy exitosa e inolvidable", el presidente estadounidense confió en que "las relaciones entre China y Estados Unidos son muy importantes y sin duda serán cada vez mejores".

En una entrevista concedida a Fox News desde territorio chino, Trump detalló: " Han acordado que quieren comprar petróleo de Estados Unidos y van a comprar muchos de nuestros productos agrícolas".

Según el mandatario, esta operación implicará el despliegue de barcos chinos hacia terminales en Texas, Luisiana y Alaska, lo que representa un giro significativo en la dinámica energética actual. Históricamente, China ha sido el principal cliente del petróleo iraní, y este movimiento es visto por la Casa Blanca como una oportunidad para reducir la dependencia de Pekín respecto a Oriente Medio, especialmente en el contexto de la guerra en Irán.

En el sector agrícola, el presidente vaticinó un repunte histórico en las exportaciones de grano. Tras meses de una drástica reducción en las compras de soja estadounidense, en los que China priorizó el mercado brasileño, Trump afirmó que el gigante asiático volverá a realizar pedidos masivos que superarán los niveles previos.

Esta medida está orientada directamente a beneficiar a los agricultores del Medio Oeste de Estados Unidos, un sector que ha sufrido las consecuencias de las fluctuaciones arancelarias previas.

Trump - Xi Jinping Los presidentes se reunieron en China. Casa Blanca

La jornada también dejó un anuncio de gran calado para la industria aeroespacial. Trump reveló que Pekín se comprometió a la compra de 200 aviones de pasajeros a la constructora Boeing, acuerdo que el presidente de Estados Unidos calificó como un éxito rotundo para la generación de empleo en su país.

De acuerdo con comunicados oficiales previos, Xi Jinping subrayó que ambas potencias acordaron intensificar la comunicación y la coordinación en el plano estratégico. Este compromiso surge tras una primera ronda de conversaciones en la que se abordaron focos de tensión críticos, tales como los conflictos en Irán, Ucrania y Oriente Medio, así como la inestabilidad en la península coreana.

Estados Unidos: el Senado confirmó a un economista afín a Donald Trump como presidente de la Reserva Federal

El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal del país norteamericano en reemplazo de Jerome Powell, quien finalizará su mandato este viernes en medio de los reiterados cuestionamientos del presidente Donald Trump contra su gestión.

En una sesión, la Cámara alta del país norteamericano aprobó la designación de Warsh al frente de la Reserva Federal por cuatro años, con 54 votos a favor y 45 en contra. El economista, de 56 años, es considerado como afín a Trump y mantendrá reuniones para definir la tasa de interés de referencia, que ahora se ubica entre el 3,50% y 3,75%. Por su parte, Powell señaló que continuará en la institución como integrante del consejo de administración.

En tal sentido, su administración buscará contener el avance de la inflación, que en abril se incrementó un 3,8% interanual y marcó su mayor suba desde mayo de 2023. El salto fue impulsado principalmente por el fuerte aumento de los precios de la energía en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, lo que fue determinante para que mensualmente el IPC creciera un 0,6% respecto a marzo con un papel crucial de la nafta ya que subió un 5,4% en apenas un mes.

Kevin Warsh AP

Frente a este panorama, la Reserva Federal adoptó una posición de cautela. Aunque el mercado esperaba recortes en las tasas de interés durante 2026, ahora la autoridad monetaria prefiere esperar para determinar si el shock energético será transitorio o si provocará una nueva ola inflacionaria más amplia.

Warsh cargó contra la gestión de la Reserva Federal en los últimos años, debido a que pidió un "cambio de régimen", el enfoque de regulación de los bancos y el tamaño de su balance. También respaldó la baja de los tipos de interés de 2025, aunque distintos especialistas advirtieron que tuvo una posición restrictiva en materia de política monetaria.

Las críticas de Donald Trump a Jerome Powell por su gestión en la FED

El republicano criticó en varias oportunidades el mandato de Powell, especialmente por no bajar las altas de interés. "Jerome 'Demasiado Tarde' Powell quiere quedarse en la Fed porque no puede conseguir trabajo en ningún otro lugar. Nadie lo quiere", publicó en Truth Social el 30 de abril.

También pidió su destitución por sus políticas monetarias y lo acusó de presentar informes que son un "completo desastre". El mandatario contrastó la actitud de la FED con la del Banco Central Europeo (BCE), que redujo las tasas de interés "por séptima vez". "Y sin embargo, Jerome Powell, de la FED, quien siempre llega demasiado tarde y se equivoca, emitió ayer un informe que fue otro, y típico, completo desastre", afirmó.

"Los precios del petróleo han bajado, los alimentos (¡incluso los huevos!) han bajado, y Estados Unidos se está enriqueciendo con aranceles. Jerome Powell debería haber bajado los tipos de interés, como el BCE, hace tiempo, pero sin duda debería bajarlos ahora. ¡El despido de Powell no puede esperar!", reclamó en 2025.