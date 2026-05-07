7 de mayo de 2026 Inicio
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Tesoro oculto en las Cataratas del Iguazú: un operativo de limpieza halló 400 kilos de monedas bajo el agua

El bajo caudal del río Iguazú permitió hallar una gran acumulación de monedas arrojadas por turistas en el Parque Nacional misionero. Los metales presentes en el agua se oxidan y liberan sustancias que alteran su calidad y pueden provocar daños ambientales.

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Ladisminución del caudal del Iguazú expuso 400 kilos de monedas. 

La disminución del caudal del Iguazú expuso 400 kilos de monedas. 

El bajo caudal del río Iguazú permitió que un operativo de limpieza retirara 400 kilos de monedas acumuladas bajo el agua. El hallazgo en las Cataratas generó gran repercusión en la zona y encendió las alarmas de ambientalistas, quienes advirtieron sobre el impacto del metal en el ecosistema. Los metales en contacto con el agua se oxidan y liberan compuestos que deterioran su calidad y pueden provocar daños ambientales significativos.

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Arrojar una moneda al agua para pedir un deseo puede sonar romántico y hasta mágico, pero si lo hacen miles de personas por año puede transformarse en una catástrofe ambiental. Eso ocurrió en el Parque Nacional Iguazú cuando un operativo de limpieza halló alrededor de 400 kilos en monedas ocultas bajo el agua.

El flujo bajó a unos 500 mil litros por segundo, muy por debajo del promedio habitual y eso expuso la gran cantidad de monedas arrojadas por los turistas y residuos que se ocultaban bajo las aguas del río.

Autoridades del operativo indicaron que los metales presentes en las monedas se oxidan y liberan compuestos que deterioran la calidad del agua, mientras que algunas especies acuáticas pueden ingerir estos objetos al confundirlos con alimento.

“Desafortunadamente, las personas vienen aquí, en vez de disfrutar de todo el paisaje y vivir el momento, terminan teniendo la superstición de que si arrojan una moneda y piden un deseo, éste se cumplirá. Esto causa un impacto ambiental bastante grave, porque las monedas pueden oxidarse, contaminar el agua, además de la propia contaminación del río", sostuvieron desde el Parque Nacional.

monedas en las cataratas

Además de los metálicos, los equipos extrajeron botellas, tapas, plásticos, pilas y dispositivos electrónicos. Esta acumulación constante de residuos provoca efectos negativos en el ecosistema del Parque Nacional Iguazú, un área protegida de reconocimiento internacional.

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