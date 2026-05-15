15 de mayo de 2026 Inicio
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Privatización de AySA: el Gobierno oficializó la licitación para vender el 90% de las acciones

La empresa de agua potable y saneamiento es la primera que dejará de ser del Estado durante la presidencia de Javier Milei. El 10% restante seguirá en manos de los trabajadores.

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La licitación para vender el 90% de las acciones ya fue lanzada por el Gobierno.

La licitación para vender el 90% de las acciones ya fue lanzada por el Gobierno.

El Gobierno lanzó una licitación pública nacional e internacional para avanzar en la venta del 90% de las acciones que tiene el Estado en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y lo anunció a través del Boletín Oficial. De esta manera, es la primera empresa que deja de ser del Estado casi en su totalidad, mientras que el otro 10% seguirá en manos de trabajadores.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó el jueves los pliegos de la licitación que estaban en manos del Estado. "La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", sostuvo el funcionario este jueves en su cuenta de X.

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", cerró Caputo.

El Ejecutivo ya había aprobado los contratos de concesión por 30 años y la transferencia a fines de abril, en el marco del proceso de privatización que preveía el 51% de las acciones a un operador estratégico mediante licitación pública, nacional e internacional.

El modelo ratificado mantiene el sistema de concesión vigente, pero introduce una reorganización integral del servicio, con el objetivo de dotarlo de mayor claridad normativa y previsibilidad. En ese sentido, el contrato fija derechos y obligaciones tanto para el concedente como para el futuro concesionario.

La privatización será el 90% la licitación para que quede bajo el control privado y el otro 10% en manos de los trabajadores. El traspaso será en dos etapas, la primera será en un control operativo de la compañía y la segunda será una oferta pública inicial para meter un 39% de las acciones en la Bolsa.

Los operadores tendrán tiempo hasta el 27 de agosto para presentar sus ofertas desde la plataforma CONTRAT.AR, mientras que las consultas de las bases y condiciones serán hasta el 12 de agosto.

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