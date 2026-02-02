Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila El intendente de la localidad chubutense presentó una denuncia penal tras detectar que supuestos voluntarios vendían parte de la ayuda enviada para las familias afectadas por los focos ígneos. Por + Seguir en







Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Un caso de presunta estafa sacudió a Cholila, en la provincia de Chubut, luego de que se descubriera que dos personas se hacían pasar por voluntarios para lucrar con donaciones destinadas a los damnificados por los incendios forestales. La maniobra fue denunciada ante la Justicia por el intendente Silvio Boudargham.

De acuerdo a la denuncia, los implicados, identificados con las iniciales M.R. y J.C., trasladaban elementos de ayuda desde San Carlos de Bariloche, pero en lugar de distribuirlos entre los vecinos afectados, los ofrecían a la venta para obtener un beneficio económico.

La situación quedó al descubierto tras un operativo policial en el que se interceptó un camión que transportaba 60 tanques de agua con capacidad de 1.200 litros cada uno. Según consta en el acta, el chofer reconoció que solo entre cinco y seis unidades tenían como destino final la donación, mientras que el resto se comercializaba a valores de entre 110.000 y 150.000 pesos. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de la Comarca Andina.

image Incendios activos y operativo de emergencia en la región Los incendios forestales continúan activos en distintos puntos de Chubut, con una superficie afectada que ya supera las 40.000 hectáreas. En este contexto, las autoridades provinciales mantienen restricciones en la circulación y refuerzan el operativo de combate del fuego.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que la Ruta Provincial N°71 permanece cortada en el tramo que une Cholila con el empalme de la Ruta Nacional 40, sin una fecha estimada de reapertura. En tanto, se solicitó circular con extrema precaución por la Ruta Provincial N°15, que conecta Cholila con Leleque.

En las últimas horas se sumaron refuerzos al operativo: arribaron brigadistas especializados provenientes de Buenos Aires y Córdoba, lo que permitirá ampliar las tareas en las zonas más comprometidas. Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias para este lunes y martes, con descenso de temperatura y vientos moderados, condiciones que podrían contribuir a contener algunos focos, aunque también exigen máxima atención por parte de los equipos en terreno.