15 de mayo de 2026 Inicio
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Con caretas de Manuel Adorni, trabajadores del INTI reclamaron ante la amenaza de 700 despidos

Frente a un gran operativo de Gendarmería, los empleados protestaron ante la profundización del recorte en el organismo. Denuncian que desde fines de 2023 se fueron 800 profesionales y técnicos, muy difíciles de recuperar. "En el INTI no sobre nadie", sentenciaron.

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"En el INTI no sobra nadie", denunciaron con caretas de Adorni. 

Trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) protestaron con caretas de Manuel Adorni ante la amenaza de 700 despidos. El Gobierno profundiza los recortes en el organismo y denunciaron que "en el INTI no sobre nadie".

La normativa vigente lo reserva para empleados formalmente registrados.
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En los últimos meses, el Gobierno lleva adelante un plan de ajuste y recortes en más de mil servicios técnicos que realizaba el INTI a la industria, además de la eliminación del Servicio Argentino de Calibración y del Sistema de Metrología Legal.

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"Estamos indignados con el Ministro, después de recortar 2 mil millones de pesos al INTI, sale se va de paseo, compra propiedades, construye cascadas cuando nosotros brindamos un servicio esencial para el país nos deja desfinanciados", explicó Juan, un trabajador en diálogo con C5N.

En esa línea expresó que la actividad realizada con empresarios que explicaron por qué es útil el INTI, para que "los ayude a exportar, que los asista. Sin el INTI, sin normas de calidad no se puede entrar a mercados internacionales. Nosotros somos necesarios para que la economía del país prospere", remarcó.

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Autoridades del INTI prohibieron el ingreso a empresarios pyme a una reunión contra los recortes

n el marco del conflicto por los recortes en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), sus autoridades impiden este miércoles el ingreso a la sede del Parque Tecnológico Miguelete a más de un centenar de empresarios que habían sido invitados al encuentro "Argentina productiva, con el INTI de pie", impulsada por profesionales y mandos medios del organismo.

La actividad reunirá en la sede central del INTI, en el partido bonaerense de San Martín, a directivos, dueños de empresas y referentes del sector productivo que decidieron expresar públicamente su respaldo a una institución que durante décadas acompañó procesos de innovación, calidad, exportación, metrología y desarrollo tecnológico en la industria argentina.

La convocatoria se produjo luego de anuncios oficiales que encendieron alarmas en el sector: eliminación de 1000 servicios técnicos, cierre del Servicio Argentino de Calibración, cambios en áreas vinculadas a metrología y el anuncio de 700 despidos.

Además, según los organizadores, la convocatoria buscará visibilizar el rol histórico del INTI en el desarrollo industrial argentino y abrir un debate sobre el impacto de las políticas oficiales sobre la producción nacional. Participarán dueños de empresas, directivos y referentes de cámaras empresarias vinculadas al entramado pyme.

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