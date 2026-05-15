Repechaje en Gran Hermano: Ángel de Brito reveló quienes son las favoritas para volver a la casa El conductor de LAM anunció los nombres de las jugadores más votadas en redes sociales. El miércoles 20 de mayo se sabrá quiénes tendrán su revancha en el juego. Agregar C5N en









Entre las elegidas figuran jugadoras expulsadas por la producción y otras que se fueron por accidentes. Redes sociales

Gran Hermano vive las últimas horas antes de conocerse los candidatos al repechaje del reality de Telefe. En medio de rumores sobre las famosa que volverán a la casa, Ángel de Brito filtró los nombres de las favoritas.

Los nombres de Andrea del Boca, Yipio, Sol y Carmiña, son las más votadas en las redes sociales, según remarcó el conductora de LAM en X. Los usuarios marcaron una tendencia entre los exparticipantes de la Generación Dorada para ver quienes podrían volver al juego.

Las 4 jugadoras tienen perfiles muy diversos. Sin embargo, Del Boca que abandonó el ciclo después de un accidente importante donde la protagonista se resbaló y perdió una pieza dental, es la que se lleva el mayor apoyo.

Embed Las favoritas del repechaje:

Andrea del Boca, Yipio, Sol y Carmiña. #LAM pic.twitter.com/pbn2Ha7igg — A N G E L (@AngeldebritoOk) May 15, 2026 Después se ubicó la humorista uruguaya (Yipio) que salió de GH para cuidar a su mamá por un problema de salud. Es una de las participantes que genera más contenidos virales.

En el caso de Carmiña Masi, la periodista paraguaya, su vuelta es más polémica: tuvo una expulsión directa por sus comentarios racistas y discriminación contra su compañera Mavinga. Esto le generó un repudio masivo pero todavía sigue teniendo apoyo digital.