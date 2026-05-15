¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas apuntaron a un participante inesperado

La tensión en Gran Hermano crece de cara al domingo, cuando se definirá el próximo eliminado de la casa. La placa está compuesta por 6 participantes y las redes ya apuntaron a uno en especial.
La gala de eliminación se adelantó para el domingo por la transmisión de los Premios Martín Fierro en Telefe. Esa noche, Santiago del Moro revelará cuál de los seis nominados queda fuera del ciclo.
La tensión en Gran Hermano crece de cara al domingo, cuando se definirá el próximo eliminado de la casa. La placa está compuesta por 6 participantes y las redes ya apuntaron a uno en especial.
Eduardo Carrera, Danelik Star, Franco Zunino, Tamara Paganini y Luana Fernández fueron elegidos por sus compañeros y a ellos se sumó Cinzia, quen fue enviada directo a la nominación por una sanción disciplinaria del Big.
El especialista en el reality Fefe Bongiorno evaluó el voto de los usuarios de X con una encuesta: Carrera se ubicó en el primer puesto para abandonar el juego con la mayor cantidad de votos negativos. Después le siguió Zunino, a una distancia considerable, y en tercer lugar Danelik.
La última eliminada de Generación Dorada fue la coach y periodista Daniela De Lucía, que se quedó afuera del juego en una tensa gala. El público decidió con el 52,9% de los votos negativos para Daniela, dejando a Danelik en competencia con el 47,1%.
Por la ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro, que se realizará este lunes 18 de mayo, la gala de eliminación se adelantó al domingo. Es decir que el público tendrá hasta el domingo 17 para dar su voto final. Esa noche, Santiago del Moro anunciará qué jugador deja la casa y quiénes son los otros cinco que quedan en el juego.