¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas apuntaron a un participante inesperado La gala de eliminación se adelantó para el domingo por la transmisión de los Premios Martín Fierro en Telefe. Esa noche, Santiago del Moro revelará cuál de los seis nominados queda fuera del ciclo. Agregar C5N en









Se conoció la tendencia de las redes para la próxima eliminación de GH. Redes sociales

La tensión en Gran Hermano crece de cara al domingo, cuando se definirá el próximo eliminado de la casa. La placa está compuesta por 6 participantes y las redes ya apuntaron a uno en especial.

Eduardo Carrera, Danelik Star, Franco Zunino, Tamara Paganini y Luana Fernández fueron elegidos por sus compañeros y a ellos se sumó Cinzia, quen fue enviada directo a la nominación por una sanción disciplinaria del Big.

El especialista en el reality Fefe Bongiorno evaluó el voto de los usuarios de X con una encuesta: Carrera se ubicó en el primer puesto para abandonar el juego con la mayor cantidad de votos negativos. Después le siguió Zunino, a una distancia considerable, y en tercer lugar Danelik.

Embed ENCUESTA: Quién querés que se vaya de #GranHermano? — Fefe (@fedeebongiorno) May 15, 2026 La última eliminada de Generación Dorada fue la coach y periodista Daniela De Lucía, que se quedó afuera del juego en una tensa gala. El público decidió con el 52,9% de los votos negativos para Daniela, dejando a Danelik en competencia con el 47,1%.