15 de mayo de 2026 Inicio
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País furor del Mundial 2026: así es el clima en Curazao

En estos meses, el clima es mucho más agradable debido a la disminución de las lluvias y a la presencia de brisas marinas que moderan el calor.

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País furor del Mundial 2026: así es el clima en Curazao
  • Curaçao tiene un clima tropical semiárido, con temperaturas estables entre 25°C y 32°C durante todo el año.
  • La constante brisa marina y los vientos alisios ayudan a moderar el calor y generan un ambiente agradable para actividades al aire libre.
  • La temporada seca va de enero a septiembre, siendo febrero y junio los meses más soleados y recomendados para viajar.
  • Gracias a su ubicación fuera del principal cinturón de huracanes del Caribe, Curazao presenta bajo riesgo de fenómenos climáticos extremos.

Curazao posee un clima tropical semiárido que garantiza temperaturas cálidas y estables durante prácticamente todo el año. En la isla, los registros térmicos suelen mantenerse entre los 25°C y los 32°C, acompañados por una constante brisa marina que ayuda a moderar el calor. Estas condiciones convierten al territorio caribeño en un destino ideal para disfrutar de playas, actividades acuáticas y turismo al aire libre en cualquier estación.

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Una de las grandes ventajas climáticas de Curazao es su ubicación fuera del cinturón principal de huracanes del Caribe, lo que reduce considerablemente el riesgo de fenómenos extremos. La temporada seca se extiende entre enero y septiembre, siendo los meses de febrero a junio los más soleados y con menos precipitaciones. Además, los vientos alisios provenientes del noreste refrescan el ambiente y generan un clima muy agradable tanto en las costas como en ciudades emblemáticas como Willemstad.

Curazao

Entre octubre y diciembre aumenta levemente la humedad y pueden registrarse lluvias breves e intensas, aunque generalmente ocurren durante la noche o las primeras horas del día. Incluso en esos meses, el clima sigue siendo favorable para el turismo y las actividades recreativas. Gracias a esta estabilidad meteorológica, Curazao se consolida como uno de los destinos más atractivos del Caribe para quienes buscan sol, mar y temperaturas agradables durante todo el año.

Cuál es el clima habitual de Curazao y cuándo visitarlo

Curazao posee un clima tropical semiárido que garantiza temperaturas cálidas y estables durante prácticamente todo el año. En la isla, los registros térmicos suelen mantenerse entre los 25°C y los 32°C, acompañados por una constante brisa marina que ayuda a moderar el calor. Estas condiciones convierten al territorio caribeño en un destino ideal para disfrutar de playas, actividades acuáticas y turismo al aire libre en cualquier estación.

Curazao Selección

Una de las grandes ventajas climáticas de Curazao es su ubicación fuera del cinturón principal de huracanes del Caribe, lo que reduce considerablemente el riesgo de fenómenos extremos. La temporada seca se extiende entre enero y septiembre, siendo los meses de febrero a junio los más soleados y con menos precipitaciones. Además, los vientos alisios provenientes del noreste refrescan el ambiente y generan un clima muy agradable tanto en las costas como en ciudades emblemáticas como Willemstad.

Entre octubre y diciembre aumenta levemente la humedad y pueden registrarse lluvias breves e intensas, aunque generalmente ocurren durante la noche o las primeras horas del día. Incluso en esos meses, el clima sigue siendo favorable para el turismo y las actividades recreativas. Gracias a esta estabilidad meteorológica, Curazao se consolida como uno de los destinos más atractivos del Caribe para quienes buscan sol, mar y temperaturas agradables durante todo el año.

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