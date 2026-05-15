15 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de mayo

El dólar minorista cierra la semana a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el paralelo se mantuvo respecto a las últimas dos jornadas y quedó a $1.420 para la venta.

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¿A cuánto cotiza el dólar?

¿A cuánto cotiza el dólar?

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El dólar minorista abrió la última rueda de la semana en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haberse mantenido en la jornada del jueves. Con lo que cortó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja.

El dólar oficial atraviesa con estabilidad la primera mitad del año.
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El dólar se mantuvo en $1.415 y el blue tuvo su primera suba semanal en casi un mes

Durante una jornada en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este el dato de la inflación de abril, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.418,90 para la venta.

dolar blue billetes divisas dolares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.481,04 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.418,81.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.

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