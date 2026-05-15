Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de mayo

El dólar minorista cierra la semana a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el paralelo se mantuvo respecto a las últimas dos jornadas y quedó a $1.420 para la venta.

El dólar minorista abrió la última rueda de la semana en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , tras haberse mantenido en la jornada del jueves. Con lo que cortó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja.

El dólar se mantuvo en $1.415 y el blue tuvo su primera suba semanal en casi un mes

Durante una jornada en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este el dato de la inflación de abril , en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotiza a $1.418,90 para la venta.

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.481,04 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.418,81.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.