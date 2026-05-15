Más de 10 docentes universitarios renuncian por día: "Es un plan de destrucción por goteo"

En el marco del día del Docente Universitario, advierten que la situación que atraviesa el sector es crítica. Los trabajadores reclaman la recomposición de sus salarios: el cargo inferior cobra 260 mil pesos.

En el marco del Día del Docente Universitario , la comunidad académica argentina se encuentra en un estado de alerta sin precedentes. Los docentes sostienen la lucha pero advierten que el sistema llegó a un límite debido a una crisis salarial y presupuestaria que asfixia a las más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el país.

Tras la cuarta edición de la masiva Marcha Federal Universitaria para visibilizar y mantener en agenda la falta de presupuesto, tanto en los centros de estudio como los hospitales que dependen de ellas. Los docentes resisten dentro de sus aulas y defienden la lucha , en nombre de toda la sociedad por la educación pública, a pesar de las críticas y lo comentarios del Gobierno.

Según advirtió Rodrigo Quiroga , doctor en Ciencias Químicas y docente con 15 años de experiencia de la Universidad Nacional de Códoba (UNC) , lo que se observa es la renuncia de entre 10 a 12 docentes por día a nivel nacional . En esa línea añadió que esta desfinanciación no es accidental: "El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan creo es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo" .

Esta crisis afecta especialmente el carácter federal del sistema. Mientras el Gobierno elige polemizar con el foco en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en las universidades de todo el país los docentes se ven obligados a abandonar la academia por una necesidad económica, lo que pone en riesgo el dictado de materias especializadas y la graduación de los estudiantes.

Actualmente, un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple percibe apenas 260.000 pesos mensuales, una cifra que no llega a cubrir los gastos básicos de transporte y comida necesarios para asistir a dar clase.

Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor con 38 años de experiencia de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), describió este escenario como el peor de su vida profesional. Explicó cómo la falta de ingresos está transformando la vida de sus colegas: "Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas", en un fenómeno de pluriempleo cada vez más común para poder subsistir.

Según reflexionó Bolcatto "dar clases es una vocación en el caso de los que hacemos docencia e investigación, porque por un lado es la vocación docente propia de dar clases, de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rquiroga777/status/2054222935016063197&partner=&hide_thread=false Otro punto central del reclamo son los salarios. El salario real de docentes y no docentes es actualmente aún más bajo que el que teníamos post-crisis de 2001. Milei paga los salarios universitarios más bajos de la historia. pic.twitter.com/AX9e313U0v — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) May 12, 2026

Sin embargo, frente a esta situación Bolcatto aclaró que "estamos en el peor de los momentos de mi vida profesional al menos porque por la simple razón de que la actitud del Gobierno Nacional es una actitud profundamente ideológica".

Por su parte, Quiroga explicó que son los propios docentes quienes están subsanando el déficit de financiamiento con un mayor esfuerzo personal, aunque alerta que esta entrega tiene un límite. Trabajar en las universidades públicas nacionales es una elección para ellos, desde el deseo de "devolverle a la universidad pública todo lo que nos dio" para poder formar un proyecto de país basado en la educación, la ciencia y la tecnología.

Números de un ajuste histórico en las universidades

La información recopilada por el grupo EPC y los datos compartidos por Quiroga en redes sociales reflejan la magnitud del recorte:

Desde diciembre de 2023, las universidades nacionales acumulan una caída del 37,3% de su presupuesto .





. Para el año 2026, se proyecta el presupuesto universitario más bajo desde 1989 en relación al PBI (0,428%).





en relación al PBI (0,428%). Los salarios perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses de caída consecutiva.





de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses de caída consecutiva. Justo antes de la última marcha federal, se recortaron más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura en universidades de todo el país, como la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras.





destinados a infraestructura en universidades de todo el país, como la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras. Según la EPH, 2/3 de los estudiantes de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad.





El salario real de docentes y no docentes es actualmente aún más bajo que el que tenían post-crisis de 2001.

El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual permitiría que un docente que hoy cobra 260.000 pesos pase a percibir 400.000 pesos, detalló Quiroga de $6.800 por hora a $10.200 por hora.

A pesar de los fallos judiciales favorables, los docentes denuncian que el Gobierno utiliza "excusas" como las auditorías -las cuales ya se realizan a través de la AGN y convenios con SIGEN- para no recomponer los haberes o la idea de cobrar una cuota a los estudiantes extranjeros cuando la cantidad es de aproximadamente 83.000 estudiantes, el 4% de la matrícula", subrayó.

En relación con las auditorias, explicó que "las facultades de Económicas, Derecho y la de Medicina de la UBA justamente fueron auditadas en 2024, y sus informes aprobados por unanimidad. Es importante aclarar que muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN".

Grupo epc grafico 15-5-26 Información compartida por el grupo EPC en X. Redes sociales.

Señalaron que punto fundamental sobre el funcionamiento de las universidades que suele generar confusión, incluso entre el propio alumnado: no son las universidades las que pagan los sueldos, sino el Estado Nacional. El Gobierno Nacional el encargado de pagar los salarios universitarios y es, por lo tanto, quien decide los aumentos y las actualizaciones del sector.

Esta aclaración es central para entender el conflicto, ya que los salarios representan el 90% del presupuesto total de las universidades. Ante esta situación los docentes ven empujados hacia medidas como el paro por tiempo indeterminado: "Si el gobierno cumpliera la ley se acabarían los paros y estaríamos todos dando clases".