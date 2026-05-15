Con un fuerte despliegue policial, trabajadores del SMN realizan una jornada de lucha en Aeroparque Junto a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), rechazan el vaciamiento: reclaman por el deterioro salarial y exigen la reincorporación de los empleados despedidos. Por Agregar C5N en









La jornada de lucha y protesta no afectaría la operación aérea.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional junto a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), realizan una jornada de lucha y protesta en Aeroparque Jorge Newbery en reclamo por el deterioro salarial y exigen la reincorporación de los empleados despedidos.

Mediante un comunicado, desde ATE informaron que definieron un plan de acción que comenzó este viernes con asambleas a partir de las 10:30 y "la próxima semana podría incrementarse". En las inmediaciones de Aeroparque se realiza un gran operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria frente a un grupo de 30 manifestantes que reclaman de una forma pacífica.

"Hoy vence el plazo de notificación para 140 empleados del Servicio Meteorológico Nacional. El funcionamiento de los aeropuertos ya está afectado, por ejemplo, el Aeropuerto de Sauce Viejo en la provincia de Santa Fe, ante la falta de personal del SMN", explicó el periodista Bernardo Magnago para la pantalla de C5N.

"A partir de hoy nuestros compañeros despedidos ya no pertenecen al SMN, y es a partir de mañana que se van a empezar a ver las consecuencias en todos los aeropuertos. Hay funciones que no se van a realizar", informó Silvina, trabajadora del organismo.

Durante la protesta estarán los sectores aeronáuticos nombraron anteriormente junto a sindicatos como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y trabajadores de Intercargo. Mientras que desde el SMN alertaron que "los más de 140 despidos constituyen un golpe directo no solo sobre las y los trabajadores/as, sino también sobre una función esencial para la seguridad operacional aérea y para toda la población. El SMN cumple un rol irremplazable dentro del sistema aeronáutico argentino y debe permanecer bajo la órbita del Estado, garantizando soberanía, profesionalismo y seguridad operacional". Protesta y movilización en aeroparque: los reclamos el comunicado completo SMN La inmediata reincorporación de las y los despedidos del Servicio Meteorológico Nacional.

El cese del vaciamiento y la defensa del carácter estratégico del SMN dentro del sistema aeronáutico nacional. ANAC El pago inmediato de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios.

La apertura urgente de la paritaria sectorial en ANAC. EANA Basta de imposiciones unilaterales que vulneran derechos laborales y condiciones de trabajo.

La actualización del Convenio Colectivo de Trabajo.

Paritarias libres y recomposición salarial urgente.

Los concursos por cargos deben ser transparentes y legítimos con veedurías gremiales de todos los sindicatos con representación. JORNADA FEDERAL DE ATE POR LA SEGURIDAD AÉREA_COMUNICADO ATE ANAC SMN EANA-1