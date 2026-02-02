El Gobierno amplió la emergencia ígnea e incorporó a Santa Cruz al esquema nacional La medida fue oficializada mediante un DNU y alcanza a las zonas afectadas por incendios forestales, con foco en el impacto ambiental y la necesidad de una respuesta urgente del Estado. Por + Seguir en







El Gobierno amplió la emergencia ígnea e incorporó a Santa Cruz al esquema nacional

El Gobierno nacional extendió la emergencia ígnea e incluyó a la provincia de Santa Cruz dentro del conjunto de jurisdicciones alcanzadas por los incendios forestales. La decisión se formalizó a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a los integrantes del Gabinete.

La norma se suma a las declaraciones previas que ya habían colocado bajo el mismo régimen a Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén, en el marco de una temporada marcada por múltiples focos de fuego en distintas regiones del país.

Según lo establecido en el decreto, la ampliación de la emergencia responde a los incendios detectados en diversos puntos del territorio santacruceño, con especial afectación en el Parque Nacional Los Glaciares. El texto oficial señala que los siniestros provocaron consecuencias ambientales, económicas y sociales sobre áreas de alto valor ecológico y sobre comunidades cercanas.

El Ejecutivo también advirtió que la provincia atraviesa condiciones climáticas desfavorables, caracterizadas por sequía, actividad eléctrica y temperaturas superiores a los promedios habituales, factores que agravan el riesgo de propagación del fuego y el daño ambiental, además de comprometer bienes y vidas humanas.

En ese contexto, las zonas afectadas fueron declaradas área de desastre y se remarcó la necesidad de una intervención inmediata del Estado nacional para asegurar la asignación y disponibilidad de recursos públicos. El decreto sostiene, además, que la urgencia de la situación impide seguir el trámite legislativo ordinario, motivo por el cual se recurrió al DNU, que será evaluado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.