Incendios en Chubut: ya son más de 50.000 hectáreas afectadas por el fuego

Más de 500 brigadistas fueron implicados en los distintos operativos, con el foco puesto en el Parque Nacional Los Alerces. Durante las últimas horas se cortó la ruta 71 hacia Cholila.

Después de casi un mes de iniciado el fuego en la Patagonia, ya son más las 50.000 hectáreas arrasadas en la provincia de Chubut, Neuquén y Río Negro . El foco está concentrado en el Parque Nacional Los Alerces.

A la par que se realizan las tareas de mitigación del incendio forestal, la Justicia intenta encontrar los responsables de semejante desastre natural. Desde el comienzo del siniestro se implicaron por lo menos 500 brigadistas de casi todo el país junto con fuerzas de seguridad, helicópteros y aviones hidrantes.

Durante las últimas horas se conoció que se restringió el paso en la ruta 71, precisamente en el ingreso a la localidad de Cholila y a la altura de la localidad de Los Retamos, en El Hoyo, una de las zonas donde la crisis ígnea persiste hace semanas.

De acuerdo con el último reporte que emitió la Administración de Parques Nacionales (APN), el panorama es de “extrema complejidad” debido a la simultaneidad de los incendios en las zonas Norte y Centro de la región patagónica.

El texto indica que los principales puntos afectados son las áreas protegidas de Parques Nacionales de Chubut, como el de Lago Puelo o Los Alerces, y sigue presente en el de Nahuel Huapi. También Puerto Patriada, en El Hoyo, padece las altas llamas hace ya varios días atrás.

A la espera de las mejoras en el clima, en la Patagonia esperan que la lluvia logre amainar las llamas. Por el momento, las altas temperaturas y la propagación del viento provocan que las llamas se propaguen y no den tregua. Las autoridades aseguraron que 2026 podría ya ser considerado como el año más seco en Chubut.

Denuncian una estafa con donaciones destinadas a damnificados por los incendios en Cholila

Un caso de presunta estafa sacudió a Cholila, en la provincia de Chubut, luego de que se descubriera que dos personas se hacían pasar por voluntarios para lucrar con donaciones destinadas a los damnificados por los incendios forestales. La maniobra fue denunciada ante la Justicia por el intendente Silvio Boudargham.

De acuerdo a la denuncia, los implicados, identificados con las iniciales M.R. y J.C., trasladaban elementos de ayuda desde San Carlos de Bariloche, pero en lugar de distribuirlos entre los vecinos afectados, los ofrecían a la venta para obtener un beneficio económico.

La situación quedó al descubierto tras un operativo policial en el que se interceptó un camión que transportaba 60 tanques de agua con capacidad de 1.200 litros cada uno. Según consta en el acta, el chofer reconoció que solo entre cinco y seis unidades tenían como destino final la donación, mientras que el resto se comercializaba a valores de entre 110.000 y 150.000 pesos. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de la Comarca Andina.

Incendios activos y operativo de emergencia en la región

Los incendios forestales continúan activos en distintos puntos de Chubut, con una superficie afectada que ya supera las 40.000 hectáreas. En este contexto, las autoridades provinciales mantienen restricciones en la circulación y refuerzan el operativo de combate del fuego.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que la Ruta Provincial N°71 permanece cortada en el tramo que une Cholila con el empalme de la Ruta Nacional 40, sin una fecha estimada de reapertura. En tanto, se solicitó circular con extrema precaución por la Ruta Provincial N°15, que conecta Cholila con Leleque.

En las últimas horas se sumaron refuerzos al operativo: arribaron brigadistas especializados provenientes de Buenos Aires y Córdoba, lo que permitirá ampliar las tareas en las zonas más comprometidas. Además, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias para este lunes y martes, con descenso de temperatura y vientos moderados, condiciones que podrían contribuir a contener algunos focos, aunque también exigen máxima atención por parte de los equipos en terreno.