El drama de Yanina Screpante: perdió un juicio contra Lavezzi y recibió amenazas de muerte La Justicia falló a favor del exfutbolista y le impuso a la modelo el pago de las costas judiciales. En Medio de esta noticia, aseguraron que la mediática está con custodia policial. Agregar C5N en









La modelo había pedido una compensación económica por el lucro cesante mientras el exfutbolista afianzaba su carrera. Redes sociales

El conflicto judicial entre Yanina Screpante y Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, por una compensación económica para la modelo por los años de convivencia junto al exfutbolista, terminó con un fallo judicial a favor de él y puso en riesgo la vida de ella que recibió amenazas de muerte.

La expareja de Lavezzi, con quien estuvo 8 años, lo demandó por 17 millones de dólares por el lucro cesante por el tiempo que le dedicó al ídolo en el Nápoles mientras él afianzaba su carrera profesional. La Justicia no sólo rechazó el pedido en primera instancia sino que la causa dio un giro inesperado.

El fallo judicial determinó que la mediática debe pagar las costas del juicio que suman 3 millones de dólares, pero la defensa de la modelo insistió en que hubo un acuerdo previo. El se comprometió a pagar la mitad de los gastos del pleito, es decir 1,5 millones de dólares.

"Yanina firmó un documento para percibir ese monto, pero el dinero nunca llegó", destacaron los allegados a Screpante, y adelantaron que apelarán la decisión de la Justicia.

Amenazas y custodia policial: "Está aterrada" Tras perder el juicio con Lavezzi, Screpante comenzó a recibir amenazas de muerte directo a su celular, por lo que hizo la denuncia correspondiente. “Ella está desde el viernes con policía en la puerta porque la semana pasada tuvo dos amenazas de muerte. Está pasando una situación bastante compleja, muy angustiada y asustada”, aseguró la panelista de Intrusos Natalie Weber.

La noticia del fallo judicial y la custodia policial para la modelo, se produce en medio de las declaraciones de Lavezzi sobre su tratamiento por adicciones y depresión, y una charla con su hijo fue clave para buscar ayuda tras un episodio difícil a fines de 2023. El exfutbolista confesó que estuvo internado y lucha contra las adicciones.