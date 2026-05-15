IR A
IR A

El drama de Yanina Screpante: perdió un juicio contra Lavezzi y recibió amenazas de muerte

La Justicia falló a favor del exfutbolista y le impuso a la modelo el pago de las costas judiciales. En Medio de esta noticia, aseguraron que la mediática está con custodia policial.

La modelo había pedido una compensación económica por el lucro cesante mientras el exfutbolista afianzaba su carrera.

La modelo había pedido una compensación económica por el lucro cesante mientras el exfutbolista afianzaba su carrera.

Redes sociales

El conflicto judicial entre Yanina Screpante y Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, por una compensación económica para la modelo por los años de convivencia junto al exfutbolista, terminó con un fallo judicial a favor de él y puso en riesgo la vida de ella que recibió amenazas de muerte.

La actriz de 63 años impactó en la alfombra roja del festival de cine de autor.
Te puede interesar:

Demi Moore generó polémica con su estilo en Cannes 2026: ¿qué pasó?

La expareja de Lavezzi, con quien estuvo 8 años, lo demandó por 17 millones de dólares por el lucro cesante por el tiempo que le dedicó al ídolo en el Nápoles mientras él afianzaba su carrera profesional. La Justicia no sólo rechazó el pedido en primera instancia sino que la causa dio un giro inesperado.

El fallo judicial determinó que la mediática debe pagar las costas del juicio que suman 3 millones de dólares, pero la defensa de la modelo insistió en que hubo un acuerdo previo. El se comprometió a pagar la mitad de los gastos del pleito, es decir 1,5 millones de dólares.

"Yanina firmó un documento para percibir ese monto, pero el dinero nunca llegó", destacaron los allegados a Screpante, y adelantaron que apelarán la decisión de la Justicia.

Amenazas y custodia policial: "Está aterrada"

Tras perder el juicio con Lavezzi, Screpante comenzó a recibir amenazas de muerte directo a su celular, por lo que hizo la denuncia correspondiente. “Ella está desde el viernes con policía en la puerta porque la semana pasada tuvo dos amenazas de muerte. Está pasando una situación bastante compleja, muy angustiada y asustada”, aseguró la panelista de Intrusos Natalie Weber.

La noticia del fallo judicial y la custodia policial para la modelo, se produce en medio de las declaraciones de Lavezzi sobre su tratamiento por adicciones y depresión, y una charla con su hijo fue clave para buscar ayuda tras un episodio difícil a fines de 2023. El exfutbolista confesó que estuvo internado y lucha contra las adicciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

TyC Sports anunció que transmitirá el Mundial 2026. 

La noticia más esperada por los hinchas: el histórico canal que transmitirá el Mundial 2026

últimas noticias

Así es la zona donde los buceadores comenzaron la expedición submarina. 

Muerte de los buceadores italianos en Maldivas: las dos hipótesis que maneja la investigación

Hace 21 minutos
Rodrigo De Paul y Lionel Messi llegan de una temporada irregular en Inter Miami.

El secreto íntimo de De Paul y Messi que se conoció a menos de un mes del Mundial 2026

Hace 25 minutos
La modelo había pedido una compensación económica por el lucro cesante mientras el exfutbolista afianzaba su carrera.

El drama de Yanina Screpante: perdió un juicio contra Lavezzi y recibió amenazas de muerte

Hace 41 minutos
Cami Mayán se cayó en el gimnasio.

Video: así fue el accidente que sufrió Cami Mayán en el gimnasio

Hace 48 minutos
Yanina Latorre, Ángel de Brito y Andrea Taboada, peleados, tras haber sido comañeros en LAM.

Revelan detalles de la pelea entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre: "Se comía a un productor casado"

Hace 1 hora