Terminó el conteo de votos en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje

Un mes después de las elecciones presidenciales del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contabilizó el 100% de las actas. Los dos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta el próximo 7 de junio.

Fujimori obtuvo el 17% de los votos en primera vuelta, y Sánchez la siguió con el 12%.

Un mes después de las elecciones presidenciales del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú terminó de contabilizar el 100% los votos de la primera vuelta y definió a los dos candidatos que se enfrentarán en el balotaje del 7 de junio: la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

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Si bien el conteo terminó este viernes y los datos ya están disponibles en la web del organismo, el Tribunal Electoral de Pe unrú informó que recién el domingo proclamará a los dos candidatos de manera oficial. A pesar de la demora, ambos se mostraban seguros de haber superado la primera vuelta desde hace semanas.

Según las cifras oficiales, Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el primer lugar con apenas 17,18% de los votos. En una definición ajustada, Sánchez (Juntos por el Perú) se quedó con el segundo lugar al alcanzar el 12,03%, apenas por encima del 11,9% que consiguió Rafael López Aliaga. El escrutinio final reveló una alta fragmentación: en la primera vuelta, más del 70% de los peruanos no votaron por ninguno de los candidatos que se disputarán la presidencia.

La hija del expresidente peruano Alberto Fujimori buscará llegar al Ejecutivo; es la cuarta vez que lo intenta. Propone un programa basado en tres ejes: orden, crecimiento económico y desarrollo social. Plantea reforzar la seguridad, combatir la corrupción, reducir el déficit fiscal y ampliar programas sociales.

Por su parte, Sánchez representa a la izquierda e impulsa una reforma estructural del país. Propone una nueva Constitución, mayor intervención del Estado en sectores estratégicos y el indulto al exmandatario Pedro Castillo.

El proceso electoral se da tras la salida anticipada del expresidente José Jerí, quien asumió en octubre de 2025 pero fue destituido en febrero de este año en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias en el caso conocido como "Chifagate".

Desde entonces, el país es conducido de manera interina por José María Balcázar hasta la asunción del nuevo mandatario, prevista para el 28 de julio. En la última década, Perú tuvo ocho presidentes y ninguno logró completar su mandato, reflejo de un sistema político debilitado y en constante tensión.

Destituciones, suicidios y denuncias: historia de la crisis presidencial de Perú desde la caída de Alberto Fujimori

La destitución del mandatario José Jerí en octubre de 2025, apenas cuatro meses de haber asumido, no es algo excepcional a lo largo de la historia de Perú: desde la caída de Alberto Fujimori el 21 de noviembre del 2000, casi ningún jefe de Estado pudo finalizar su mandato sin escándalos o causas judiciales.

Los últimos 26 años de la política incaica estuvieron atravesados por dos interinatos de transición, cuatro destituciones por parte del Parlamento peruano, dos renuncias presidenciales, tres condenados y un suicidio en medio de investigación. En contrapartida, el titular del Banco Central, Julio Velarde, se mantiene en el cargo desde 2006.

La crisis política y social comenzó bajo la presidencia de Alberto Fujimori, quien renunció por medio de un fax desde Tokio, Japón, país al que había viajado por la cumbre de APEC en Brunéi. Se trató del primer exmandatario peruano condenado por crímenes de lesa humanidad, aunque murió en libertad en 2024 gracias a un indulto restituido.

Alberto Fujimori Alberto Fujimori murió el 11 de septiembre de 2024.

El retorno democrático y Odebrecht

Valentín Paniagua (2000–2001): fue el presidente de la transición tras la caída de Fujimori. Se trató de la figura más respetada de la política moderna peruana, ya que le atribuyen haber realizado una limpieza de las instituciones y llamado a elecciones limpias.

fue el presidente de la transición tras la caída de Fujimori. Se trató de la figura más respetada de la política moderna peruana, ya que le atribuyen haber realizado una limpieza de las instituciones y llamado a elecciones limpias. Alejandro Toledo (2001–2006): su presidencia terminó de la peor forma: fue condenado a 20 años de prisión por colusión y lavado de activos luego de que la Justicia probara que pactó una coima de u$s35 millones con la constructora Odebrecht a cambio de la licitación de la Carretera Interoceánica.

su presidencia terminó de la peor forma: fue condenado a por colusión y lavado de activos luego de que la Justicia probara que pactó una coima de u$s35 millones con la constructora Odebrecht a cambio de la licitación de la Carretera Interoceánica. Alan García (2006–2011): su mandato estuvo marcado por el crecimiento económico, aunque también por investigaciones de corrupción. Se suicidó en abril de 2019 para evitar una detención preliminar por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima.

su mandato estuvo marcado por el crecimiento económico, aunque también por investigaciones de corrupción. Se suicidó en abril de 2019 para evitar una detención preliminar por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima. Ollanta Humala (2011–2016): fue el primer presidente de izquierda en la era moderna. Pasó nueve meses en prisión preventiva junto a su esposa, Nadine Heredia, por causas de corrupción. Actualmente enfrentan un juicio oral por presuntos aportes ilícitos de los gobiernos de Brasil y Venezuela a sus campañas.

La era de la inestabilidad extrema

Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018): fue un tecnócrata que pudo lidiar con un Congreso peruano que tenía vestigios del fujimorismo. Renunció antes de que lo destituyeran, envuelto en una causa de presuntas coimas en las asesorías de su empresa Westfield Capital a Odebrecht mientras era ministro.

fue un tecnócrata que pudo lidiar con un Congreso peruano que tenía vestigios del fujimorismo. Renunció antes de que lo destituyeran, envuelto en una causa de presuntas coimas en las asesorías de su empresa Westfield Capital a Odebrecht mientras era ministro. Martín Vizcarra (2018–2020): cerró el Congreso en 2019 y gozó de gran popularidad, pero terminó destituido por "incapacidad moral". En noviembre de 2025 recibió una condena histórica de 15 años en la causa Lomas de Ilo, donde se comprobó que recibía sobornos durante su etapa de gobernador.

cerró el Congreso en 2019 y gozó de gran popularidad, pero terminó destituido por "incapacidad moral". En noviembre de 2025 recibió una en la causa Lomas de Ilo, donde se comprobó que recibía sobornos durante su etapa de gobernador. Manuel Merino (2020): duró solo 5 días en el poder y provocó una de las mayores protestas juveniles en décadas. Renunció tras la muerte de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

duró solo 5 días en el poder y provocó una de las mayores protestas juveniles en décadas. Renunció tras la muerte de los estudiantes Inti Sotelo y Bryan Pintado. Francisco Sagasti (2020–2021): se trató de otro presidente de transición. Logró estabilizar el país durante la pandemia y lideró el proceso de vacunación hasta el llamado a elecciones.

La crisis actual (2022–2026)