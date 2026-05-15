Revelan detalles de la pelea entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre: "Se comía a un productor casado" Una revelación inesperada sobre una histórica amistad rota volvió a sacudir al mundo del espectáculo. Agregar C5N en









Yanina Latorre, Ángel de Brito y Andrea Taboada, peleados, tras haber sido comañeros en LAM.

La feroz interna entre Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Fernanda Iglesias revelara detalles inéditos sobre el final de una amistad de 18 años nacida en LAM. Sobre el disenso delos protagonistas, la periodista aseguró que el vínculo entre De Brito y Taboada se rompió definitivamente tras un viaje que compartieron por Europa en 2022 y que terminó envuelto en reproches, discusiones y secretos.

Según contó Iglesias en un vivo de Instagram, Ángel de Brito sorprendió a Andrea Taboada cuando la llevó a Grecia, un destino que la panelista soñaba conocer por sus raíces familiares. Sin embargo, lo que parecía una experiencia inolvidable terminó convirtiéndose en el inicio de la pelea. “Ellos se habían ido a Grecia, todo bien, pero después ella se puso un poquito densa cuando Ángel salía con amigos y no la incluía”, relató Iglesias.

ANDREA TABOADA YANINA LATORRE ANGEL DE BRITO Ángel de Brito, Andrea Taboada y Yanina Latorre, en LAM.

La pelea de Ángel de Brito y Andrea Taboada, con Yanina Latorre en el medio Siempre según la versión de la periodista, la tensión explotó definitivamente cuando Taboada llamó a Ángel de Brito durante la madrugada para reclamarle por una salida a un recital de Coldplay a la que no había sido invitada. “Lo empezó a llamar tipo dos de la madrugada diciéndole: ‘¿Por qué fuiste a ver a Coldplay y no me invitaste?’. Ahí Ángel se hinchó y no le habló más”, sostuvo.

Pero el conflicto no terminó ahí. Fernanda Iglesias también ventiló el supuesto motivo detrás de la pelea entre Andrea Taboada y Yanina Latorre. “Porque Taboada se comía a un productor casado. Parece que en confianza se lo había contado a Yanina y un día al aire dijo: ‘Bueno, yo por lo menos no salgo con casados’”, lanzó la periodista, quien aseguró que Andrea interpretó el comentario como una indirecta y decidió cortar la relación con su compañera.

fernanda iglesias Fernanda Iglesias ventiló todo en un vivo de Instagram. Las declaraciones reavivaron una de las internas más comentadas del mundo del espectáculo argentino y volvieron a poner bajo la lupa la convivencia detrás de cámaras en LAM. No obstante, hasta el momento, ni Ángel de Brito, ni Andrea Taboada ni Yanina Latorre respondieron públicamente a las explosivas versiones difundidas por Fernanda Iglesias.