Aguinaldo de $1.000.000: quiénes pueden acceder en junio 2026

El pago de mitad de año llega para satisfacer distintas necesidades. Para saber cuánto corresponde hay que conocer una fórmula que permite calcular el monto exacto.

Con el cierre del primer semestre crece la expectativa en torno al cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC). Este año, los trabajadores en relación de dependencia que hayan registrado una remuneración bruta de $2.000.000 en alguno de los meses del período enero-junio percibirán un aguinaldo de un $1.000.000, dado que el beneficio equivale al 50% del mejor salario del semestre.

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Para muchos trabajadores, el ingreso extra representa una oportunidad concreta de aprovechar esas ofertas, cancelar deudas o realizar compras que venían postergando.

Para alcanzar ese monto es necesario contar con una estabilidad de los ingresos brutos a lo largo del semestre . Solo se toman en cuenta conceptos remunerativos, sueldo básico, horas extra, comisiones y adicionales , sin incluir beneficios no remunerativos como ropa de trabajo u otros conceptos de naturaleza similar.

El SAC es un derecho exclusivo de los trabajadores registrados bajo relación de dependencia, tanto en el sector privado como en el público. Quedan fuera del beneficio los monotributistas, los autónomos y quienes se desempeñan en la informalidad, ya que la normativa vigente lo reserva para empleados formalmente registrados.

El personal doméstico también accede al cobro, siempre que su situación laboral esté debidamente regularizada. Quienes perciben planes sociales o ingresos provenientes de programas de emergencia no tienen derecho a reclamarlo, ya que esos esquemas no configuran una relación de trabajo dependiente.

En el caso de los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES, el SAC se abona de manera conjunta con la prestación mensual habitual, siguiendo el cronograma de pagos del organismo.

Cómo calcular el aguinaldo 2026

El punto de partida es identificar la mayor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio. Sobre ese valor se aplica el 50%, y el resultado es el monto del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Para quienes no completaron los seis meses completos en el puesto, el cálculo es proporcional, por el que se divide el mejor sueldo del semestre por doce y se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados. Este mismo criterio aplica en los casos de ingreso reciente o de fin del vínculo laboral antes de la fecha de pago.

Si la relación de trabajo se extingue por renuncia o despido antes del 30 de junio, el empleador está obligado a incluir el SAC proporcional en la liquidación final. No hacerlo puede derivar en reclamos laborales con intereses a favor del trabajador.

Plazos fijos

Quiénes cobran un aguinaldo de $1.000.000 en 2026

Alcanzar ese monto requiere haber tenido al menos un mes en el semestre con un salario bruto de $2.000.000. Se trata de un segmento que incluye principalmente cargos directivos, personal especializado y trabajadores de sectores con escalas salariales altas, muy por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en $367.800 para el próximo mes.

Quienes lleguen a esa cifra deben considerar el impacto del Impuesto a las Ganancias, ya que el SAC está sujeto a ese tributo cuando se superan ciertos pisos de ingresos, por ejemplo $2.843.590 brutos para trabajadores sin cargas de familia y $3.771.045 para quienes las tienen. En ambos casos, las retenciones pueden reducir de manera significativa el monto neto final.

Para minimizar ese descuento, es fundamental haber informado correctamente las deducciones y cargas de familia a través del formulario F572Web antes de la liquidación. Una declaración incompleta puede incrementar la base imponible y reducir innecesariamente el beneficio.

Cuándo cobro el aguinaldo 2026

La Ley 27.073 establece el 30 de junio como fecha límite para que los empleadores acrediten el pago. Sin embargo, la normativa contempla una tolerancia de hasta cuatro días hábiles, lo que extiende el plazo máximo efectivo para este año hasta el martes 7 de julio. Para el personal de casas particulares, el depósito debe realizarse durante la última jornada laboral de junio, siguiendo un cronograma ligeramente diferente al del resto de los trabajadores en relación de dependencia.

Si el empleador no cumple con esos plazos, el trabajador puede intimar el pago mediante telegrama laboral. La mora en el depósito del SAC puede generar la obligación de abonar intereses y multas, según lo determine la justicia laboral en cada caso.