Se extiende el paro de colectivos por falta de pagos: qué líneas se ven afectadas

Los trabajadores de la empresa Nuevo Halcón anunciaron que “aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores”. Por el momento, no hay fecha de reanudación del servicio. Otras siete líneas que llevaban a cabo la misma medida de fuerza, volvieron a funcionar esta mañana.

Los choferes de la línea 148 realizan un paro por falta de pago

Los trabajadores de la línea Nuevo Halcón continúan con el paro de colectivos por la falta de pago de sueldos en el inicio de mes y aseguraron que, hasta que no se abone la deuda, no se levantará la medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A partir de este lunes, la Línea A tendrá tres estaciones cerradas por obras.
Subte: otra estación clave de la línea A cierra por obras de renovación

A través de las redes sociales, la empresa que controla la línea 148, que une el sur del Gran Buenos Aires con Constitución, informó que “aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores”. “Por este medio informaremos la normalización del servicio”, agregó la compañía que recorre las localidades de Florencio Varela, Solano, Berazategui y que llega hasta Constitución, en la Capital Federal.

La decisión comenzó el viernes pasado en conjunto con las empresas MOQSA y la Línea 22, sin embargo, estas líneas que llevaban a cabo la misma medida de fuerza volvieron a funcionar desde las 0 de esta mañana.

Durante el domingo, a través de sus redes, anunciaron que desde el este lunes 10 “el servicio será restablecido desde las 00:00 hs”. Las líneas que reanudaron sus servicios son la 159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 – 619 que unen el sur del Conurbano con la Ciudad.

Cuánto cuesta el boleto de colectivos en el AMBA

Desde este sábado 1 de noviembre, los boletos de colectivos pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentaron un 4,1%. De esta manera, el pasaje mínimo de las líneas que circulan por el conurbano bonaerense tendrá un valor de $572,86, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor será de $568,91, siempre abonando con la Tarjeta SUBE registrada.

El cuadro en CABA quedaría de la siguiente manera:

  • Tramos de 0-3 km: $568,82
  • Tramos de 3-6 km: $633,67
  • Tramos de 6-12 km: $682,49
  • Tramos de 12-27 km: $731,34
