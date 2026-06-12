El Gobierno anunció que las personas con discapacidad viajarán gratis en colectivos y trenes con SUBE El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció cómo se implementará la medida: "Directamente con la tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad". Por Agregar C5N en









La medida impactará en una semana. Generada con IA

El Gobierno anunció que las personas con discapacidad viajarán gratis en los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, con la utilización de la tarjeta SUBE. La medida comenzará a regir a partir del viernes 19.

"Las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD)", describió el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las personas beneficiadas por la determinación podrán realizar el trámite de vinculación a través del sitio web de la tarjeta SUBE, según anunció el exvocero presidencial.

"La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país", indicó Adorni en la publicación en la red social X.