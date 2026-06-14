14 de junio de 2026 Inicio
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Destrozos en Nueva York tras el histórico campeonato de los Knicks en la NBA

La conquista del tercer título de la franquicia, después de más de medio siglo de espera, desató una celebración multitudinaria que terminó con enfrentamientos, destrozos y varias detenciones.

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Con la victoria por 94-90 sobre los San Antonio Spurs y el cierre de la serie final por 4-1, New York Knicks volvió a conquistar la NBA después de 53 años y sumó el tercer campeonato de su historia, tras los obtenidos en 1970 y 1973. Sin embargo, el clima de festejo se vio opacado por distintos incidentes y disturbios que se registraron en distintos puntos de la ciudad en las celebraciones del título.

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La consagración provocó una explosión de alegría en Nueva York. Miles de fanáticos coparon las calles durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, especialmente en las inmediaciones del Madison Square Garden y en Times Square, donde se concentraron las principales celebraciones.

Entre cánticos, fuegos artificiales y una marea de camisetas naranjas y azules, los seguidores de los Knicks festejaron un logro que varias generaciones nunca habían visto. El emblemático Empire State Building incluso se iluminó con los colores del equipo, mientras la ciudad se convertía en una enorme fiesta al aire libre.

Sin embargo, el clima festivo derivó en varios episodios de violencia. En algunos sectores se registraron enfrentamientos con la policía, corridas y actos de vandalismo. Uno de los hechos más notorios ocurrió cuando un grupo de jóvenes atacó un patrullero estacionado, lo que motivó la intervención de los agentes para evitar mayores daños.

También se observaron detenciones en medio de los festejos y situaciones de descontrol en Times Square, donde varios simpatizantes se subieron a un colectivo escolar y accionaron un extintor hacia el aire. Más tarde, uno de esos vehículos resultó afectado por un incendio que requirió la intervención de los bomberos.

Las autoridades habían desplegado un importante operativo de seguridad desde horas antes del partido, previendo una posible celebración masiva. Aun así, el volumen de personas que se volcó a las calles provocó cortes de tránsito y complicaciones en distintos sectores de Manhattan.

Durante toda la noche, la ciudad vibró al ritmo de los festejos. Hubo cánticos en estaciones de subte, bocinazos, música a todo volumen y caravanas improvisadas. La euforia reflejó la magnitud de una conquista que puso fin a más de cinco décadas de frustraciones y devolvió a los Knicks a la cima del básquet mundial.

Disturbios tras el título de los Knicks en la NBA: los impactantes videos

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