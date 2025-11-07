Las empresas determinaron una modificación en la circulación entre la 0:30 y la 1:30 de la mañana. Mientras que, una línea de la empresa DOTA tendrá salida en Ciudad Universitaria.

En medio del paro de colectivos que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los colectivos que circulan por Avenida del Libertador el viernes 7 de noviembre y el sábado 8 cambiarán su recorrido desde las 0:30 y hasta la 1:30. Mientras que, una línea de la empresa DOTA cambiará su terminal.

Esto se debe a la llegada de Dua Lipa al país, quien tocará el fin de semana en el estadio de River. Por ese motivo, las líneas que circulen por Libertador se mudarán al Metrobús Norte que está en Avenida Cabildo pasada la medianoche.

Las líneas que modificarán su recorrido 15, 28, 29, 107 y 130. Por su parte, la línea 28 también hará cambios, pero en su terminal, ya que saldrá desde Ciudad Universitaria en ese horario directamente. Por último, la línea 107 tendrá salida en Monroe y Cabildo.

#ElDato Por los shows de Dua Lipa en River, todas las líneas de Av. Libertador ( #Linea15 #Linea29 #Linea130 ) se mudan al #MetrobusNorte en Av. Cabildo entre las 0:30 y 1:30 de la mañana. La #Linea28 se toma en Ciudad Universitaria directamente y la #Linea107 en Monroe y Cabildo… pic.twitter.com/prevX7Y4Gb

No será el único transporte con cambios porque el subte D , solo el viernes, circulará con paradas únicamente en Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio hasta la 1:30 desde las 0.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puso en marcha el programa integral "Buenos Aires 24 horas" , diseñado para impulsar la economía nocturna y garantizar un esparcimiento seguro para residentes y turistas . El plan se activa con el inicio de la temporada alta de actividades y abarca refuerzos en seguridad, mejoras en la iluminación e higiene, y una agenda cultural ampliada.

El plan se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña, incluyendo Plaza Serrano, Paseo de la Infanta, avenida Corrientes, Abasto, Microcentro, Caballito, Villa Devoto y el Distrito Joven en Costanera. En estas áreas, se incrementará la presencia policial, se instalarán nuevas luminarias y se desplegarán servicios médicos de emergencia (ambulancias y motos médicas) de forma permanente.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, presentó la iniciativa destacando la doble finalidad de apoyar a quienes "trabajan cuando otros duermen" y proteger a quienes disfrutan. Macri subrayó que BA 24 busca consolidar a la ciudad como un destino internacional de entretenimiento, extendiendo los horarios de bares, comercios y locales de esparcimiento hasta las 4 de la madrugada, acompañado de eventos especiales.

Una de las claves del programa es el refuerzo en la frecuencia y extensión del servicio de transporte público. Siete líneas de colectivo (108, 99, 107, 25, 7, 109 y 115) reducirán sus intervalos nocturnos a entre 20 y 30 minutos entre la medianoche y las 5 am. Además, se mejorarán las demarcaciones de las paradas para una mejor identificación y seguridad de los usuarios.

En el caso del subterráneo, la red extenderá sus horarios en coordinación con grandes eventos especiales programados para noviembre, como La Noche de los Museos, La Noche de las Librerías y el ciclo Retiro Abierto. El objetivo es facilitar los desplazamientos seguros entre zonas de ocio y los centros de transbordo durante las noches de mayor afluencia.