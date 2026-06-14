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Como se paga si te toca trabajar el feriado del 15 de junio de 2026

Conocé cómo deben pagarle a quienes trabajen durante el asueto nacional del mes y cuáles son los feriados inamovibles, trasladables y turísticos que quedan en el año.

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Feriado del 15 de junio: ¿Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 15 de junio de 2026?

Feriado del 15 de junio: ¿Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 15 de junio de 2026?, ¿Qué dice la ley sobre los próximos días libres del año?. 

  • El lunes 15 de junio de 2026 será feriado nacional en Argentina.
  • La fecha homenajea al General Martín Miguel de Güemes.
  • Los feriados nacionales tienen el mismo tratamiento que los domingos.
  • El calendario 2026 incluye feriados inamovibles, trasladables y días turísticos.

A mediados de mes será asueto nacional en Argentina por la conmemoración de Martín Miguel de Güemes: ¿Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 15 de junio de 2026?, ¿Qué dice la ley sobre los próximos días libres del año?

Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.
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La fecha original del homenaje es el 17 de junio y este año se traslada al lunes 15 para conformar un fin de semana largo, tal como permite la legislación vigente para determinados feriados trasladables.

Güemes fue una figura clave en la defensa del norte argentino frente a las tropas realistas y tuvo un papel fundamental durante el proceso independentista gracias al accionar de las milicias gauchas que comandó.

Martín Miguel de Güemes

Qué sucede si te toca trabajar el feriado del 15 de junio

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales tienen el mismo tratamiento que los domingos. Por ese motivo, quienes no trabajen durante el feriado deben cobrar su salario habitual sin sufrir descuentos. En cambio, aquellos trabajadores que deban prestar servicios durante la jornada tienen derecho a una remuneración especial.

En términos prácticos, el día trabajado debe abonarse con un recargo del 100%, es decir, doble. Por ejemplo, si una persona percibe $50.000 por una jornada laboral normal, al trabajar durante un feriado nacional debería cobrar $100.000 por ese día. No obstante, la aplicación puede variar según el convenio colectivo, el esquema de trabajo o la modalidad de contratación vigente.

Mate

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Estos son los feriados inamovibles restantes del año:

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Las fechas trasladables pendientes son:

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El calendario oficial también contempla días no laborables con fines turísticos:

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

Estas jornadas buscan fomentar el turismo interno y extender los fines de semana largos en distintos momentos del año.

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