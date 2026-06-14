Nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES: qué monto cobrarán en julio 2026 Conocé cuánto cobrarían los adultos mayores, quiénes recibirán el bono de $70.000 y cuándo se realizará el pago. Por Agregar C5N en









En julio 2026 habrá un aumento para jubilados y pensionados de ANSES.

Los jubilados recibirían un aumento estimado del 2,3% en julio de 2026.

El aumento se calculará en base a la inflación registrada durante mayo de 2026.

La actualización alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales.

Miles de adultos mayores esperan la confirmación oficial del nuevo ajuste. Nuevo aumento para jubilados y pensionados de ANSES: los adultos mayores recibirían un nuevo incremento el próximo mes. Las estimaciones anticipan una suba cercana al 2,3%, mientras continúa el bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos: ¿qué monto cobrarán en julio 2026?

Los beneficiarios del sistema previsional esperan un nuevo ajuste en sus haberes durante el séptimo mes anual. De acuerdo con las proyecciones privadas, la inflación de mayo habría sido del 2,3%, porcentaje que serviría de base para la actualización mensual establecida por el actual esquema de movilidad.

Aunque resta la confirmación oficial del índice de precios, las estimaciones permiten anticipar cómo quedarían las principales prestaciones administradas por el organismo previsional. La fórmula vigente establece que los haberes previsionales se actualizan mensualmente según la evolución de la inflación. Por este motivo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo es el dato clave para determinar los montos que cobrarán jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones durante julio.

ANSES Cuál será el aumento para jubilados y pensionados de ANSES en julio 2026 Si el aumento proyectado del 2,3% se confirma, la jubilación mínima ascendería a aproximadamente $412.594. Además, quienes perciban el haber mínimo continuarían recibiendo el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzaría los $482.594.

Las estimaciones también indican que la jubilación máxima podría ubicarse cerca de los $2.776.369 en julio. En este caso, los beneficiarios no reciben el bono adicional, aunque sí acceden al mismo porcentaje de actualización que el resto de los jubilados.

El refuerzo extraordinario continuará destinado a los sectores con menores ingresos previsionales. Entre los beneficiarios se encuentran: Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Pensionados nacionales.

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por vejez.

Madres de siete hijos o más que perciben pensiones no contributivas. Cuándo cobran los jubilados de ANSES en julio 2026 Jubilaciones mínimas DNI terminado en 0: 8 de julio.

DNI terminado en 1: 10 de julio.

DNI terminado en 2: 13 de julio.

DNI terminado en 3: 14 de julio.

DNI terminado en 4: 15 de julio.

DNI terminado en 5: 16 de julio.

DNI terminado en 6: 17 de julio.

DNI terminado en 7: 20 de julio.

DNI terminado en 8: 21 de julio.

DNI terminado en 9: 22 de julio. Haberes superiores al mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.