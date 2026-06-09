9 de junio de 2026 Inicio
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Liberaron los molinetes de la línea B del subte en la estación Federico Lacroze por reclamos salariales

La medida de fuerza comenzó las 7 y se extendió hasta las 8. Los trabajadores denuncian un descuento en sus haberes.

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Abren molinetes en la estación Lacroze.

Abren molinetes en la estación Lacroze.

Los trabajadores de la línea B del subte realizaron una medida de fuerza este martes del 7 a 8 de la mañana por reclamos salariales. Los metrodelegados informaron a través de un comunicado que le hicieron descuentos en los haberes de manera ilegal.

La Estación Central de Buenos Aires fue destruida por un incendio en 1897.
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En el texto detallan que “esta medida de autodefensa es la respuesta a la actitud ilegal de la empresa concesionaria EMOVA que en forma injustificada e ilegal realiza descuentos compulsivos de salario a trabajadores y representantes gremiales de la AGTSyP”.

Aseguran que la empresa “intenta utilizar estos descuentos como extorsión buscando acallar nuestras denuncias de las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.

vagon subte b

También informaron que presentaron un requerimiento ante la Sala IX del Juzgado N°73 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para defender a quienes fueron perjudicados.

Producto de lo sucedido, se dictó una medida cautelar que ordenó a Emova “cesar en los descuentos a los actores identificados en el considerando que no se corresponda estricta y acreditadamente, con causas objetivas que los sustenten con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho de huelga”.

La empresa hizo referencia a la medida y aseguró que estas acciones gremiales “responden a aquellos empleados que no cumplieron sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna”. Y agregaron que la empresa solo abonó los días trabajados. Por eso, no se descarta que los trabajadores vuelvan a expresarse.

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