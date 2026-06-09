Liberaron los molinetes de la línea B del subte en la estación Federico Lacroze por reclamos salariales

La medida de fuerza comenzó las 7 y se extendió hasta las 8. Los trabajadores denuncian un descuento en sus haberes.

Los trabajadores de la línea B del subte realizaron una medida de fuerza este martes del 7 a 8 de la mañana por reclamos salariales. Los metrodelegados informaron a través de un comunicado que le hicieron descuentos en los haberes de manera ilegal.

En el texto detallan que “esta medida de autodefensa es la respuesta a la actitud ilegal de la empresa concesionari a EMOVA que en forma injustificada e ilegal realiza descuentos compulsivos de salario a trabajadores y representantes gremiales de la AGTSyP ”.

Aseguran que la empresa “intenta utilizar estos descuentos como extorsión buscando acallar nuestras denuncias de las pésimas y riesgosas condiciones del servicio de transporte subterráneo y de la red en la que trabajamos y en la que se transportan millones de personas”.

También informaron que presentaron un requerimiento ante la Sala IX del Juzgado N°73 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para defender a quienes fueron perjudicados.

Producto de lo sucedido, se dictó una medida cautelar que ordenó a Emova “cesar en los descuentos a los actores identificados en el considerando que no se corresponda estricta y acreditadamente, con causas objetivas que los sustenten con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio del derecho de huelga”.

La empresa hizo referencia a la medida y aseguró que estas acciones gremiales “responden a aquellos empleados que no cumplieron sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna”. Y agregaron que la empresa solo abonó los días trabajados. Por eso, no se descarta que los trabajadores vuelvan a expresarse.