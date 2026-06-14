14 de junio de 2026 Inicio
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Los faroles que no alumbran: la historia subterránea que esconden algunos postes de Buenos Aires

Parecen faroles olvidados, reliquias de otra época. Pero estos postes de hierro que pueblan algunos barrios porteños cumplen una función silenciosa y esencial.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
Columna de ventilación subterránea en Lezica y Gascón

Columna de ventilación subterránea en Lezica y Gascón, en Almagro.

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La escena podría ocurrir en los barrios del norte, en Almagro, en Devoto o en La Boca: en una tardecita de invierno, oscura, el paseante porteño se acerca a un poste de luz antiguo, de hierro forjado, que parece no funcionar. De hecho, ni siquiera tiene lámpara. ¿Es un viejo farol olvidado? En realidad, tienen más que ver con lo que ocurre debajo del suelo: es una columna de ventilación para arroyos entubados, de las varias que hay en la Ciudad de Buenos Aires.

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Juan de Garay emplazó su pequeña aldea en una tierra atravesada por arroyos, que fueron parte de la vida cotidiana de los porteños durante siglos, hasta que a principios del siglo XX se procedió a su entubamiento, para eliminar los malos olores y las complicaciones ante las lluvias que, sin embargo, persistieron durante algunas décadas más.

Cuáles son los arroyos entubados en Buenos Aires

El proyecto de divulgación Arroyos Libres destaca que la ex Capital Federal está surcada por los arroyos Medrano, Vega, White, Maldonado, Radio Antiguo, Ugarteche, Perdriel, Ochoa, Elía, Erézcano y Cildáñez, que corren ocultos, entubados bajo el asfalto.

Cuando el conducto subterráneo se va llenando de agua, los gases acumulados necesitan salida. Estas chimeneas los liberan y equilibran las presiones internas del sistema. Ahí aparecen estas columnas de ventilación: sin ellas, el entubamiento podría volverse un problema mayor.

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El funcionamiento de las columnas de ventilación.

El funcionamiento de las columnas de ventilación.

Están todavía presentes en barrios como Núñez y Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires, también en algunas localidades del conurbano como Avellaneda, y en otras ciudades como Rosario o Mar del Plata.

También están relacionadas al sistema pluvial de calles, y están ubicadas estratégicamente donde se mueven volúmenes importantes y repentinos de agua por lluvias. En estos casos, liberan el aire de los conductos para permitir una mayor entrada de agua y evitar roturas por la presión del caudal.

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Las columnas de ventilación son, en ese contexto, una de las pocas señales visibles de toda esa infraestructura subterránea. Con los años dejaron de tener mantenimiento estético y pasaron a formar parte del paisaje urbano de manera más o menos involuntaria. Algunas fueron intervenidas con pintura, otras mutiladas por considerarse un estorbo, otras simplemente absorbidas por la vegetación hasta volverse casi invisibles, pero así, silenciosas, son parte esencial del funcionamiento de la ciudad.

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Columna de ventilación en Belgrano, en la cuenca del arroyo Vega.

Columna de ventilación en Belgrano, en la cuenca del arroyo Vega.

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