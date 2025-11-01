1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Combustible, transporte, tarifas y prepagas: todos los aumentos que llegan en noviembre

El undécimo mes del año arranca con subas en distintos rubros esenciales para los argentinos, en un contexto donde la inflación fue al alza en el último trimestre.

Por
Distintos servicios volverán a aumentar en noviembre. 

Distintos servicios volverán a aumentar en noviembre. 

Noviembre arranca con aumentos en diversos servicios esenciales para todos los argentinos. En un contexto donde la inflación estuvo al alza en los últimos tres meses. Transporte público, medicina prepaga, tarifas de luz, gas y alquileres, son algunos de los rubros que sufrirán un incremento que impactarán en el poder adquisitivo y afectarán el costo de vida en todo el país.

Los hinchas que viajen en subte tendrán extensión horaria.
Te puede interesar:

La línea D del subte extenderá su servicio el domingo por el partido de River y Gimnasia

En lo que respecta a los servicios de luz y gas, el Gobierno había frenado los incrementos previstos para antes de las elecciones legislativas nacionales, donde obtuvo un sólido triunfo en todo el país. Luego de los mismos, la Secretaría de Energía dispuso una nueva actualización en las tarifas a partir de este sábado 1 de noviembre. La suba promedia el 3,8% y supera tanto la inflación estimada de octubre (arriba del 2%), como los diversos acuerdos salariales.

tarifas luz gas
En noviembre vuelven a aumentar los servicios de luz y gas en todo el pa&iacute;s.&nbsp;

En noviembre vuelven a aumentar los servicios de luz y gas en todo el país.

Transporte en el AMBA

Desde este sábado 1 de noviembre, los boletos de colectivos pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán un 4,1%. De esta manera, el pasaje mínimo de las líneas que circulan por el conurbano bonaerense tendrá un valor de $572,86, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor será de $568,91, siempre abonando con la Tarjeta SUBE registrada.

El cuadro en CABA quedaría de la siguiente manera:

  • Tramos de 0-3 km: $568,82
  • Tramos de 3-6 km: $633,67
  • Tramos de 6-12 km: $682,49
  • Tramos de 12-27 km: $731,34

Por su parte, el Subte también tendrá subas: será del 4,1%, por lo que la tarifa aumentará a $1.157. Para mantener dicho precio, los usuarios deberán contar con la Tarjeta SUBE registrada. En caso contrario, se abonarán una tarifa diferencial por lo que se irá a $1.189,63.

  • Pasaje de subte: pasa de $1.112 a $1157,59.
  • Tarifa del subte sin SUBE registrada: valdrá $1839,63.
  • Premetro: pasa a $405,15.
  • Tarifa del premetro sin SUBE registrada: $643,87.
  • Tarifa Social: $404,95.
  • Tarifa Estudiantil: $161,98.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes para el mes de noviembre. El ajuste varía según la empresa, el tipo de cobertura y la región del país.

En este caso, la suba sí va en línea con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, y forma parte del proceso de actualización mensual de valores ya pactado con la Superintendencia de Servicios de Salud. Por ejemplo: un plan individual que en octubre costaba $180.000, pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040, dependiendo de la entidad y del nivel de cobertura.

Alquileres

Aquellos contratos firmados que siguen bajo la órbita de la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%. El mismo se basa en el Índice de Contrato de Locación (ICL) elaborado mensualmente por el el Banco Central. De esa manera, por ejemplo, una familia que pagaba un alquiler de $600.000 por mes pasará a abonar $853.200.

En el caso de los contratos con actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento será cercano al 6%, mientras que aquellos con ajustes cuatrimestrales tendrán un incremento del 8,5%.

De esta forma, un alquiler mensual de $600.000 quedará en $636.000 para los acuerdos trimestrales, y en $651.000 para los cuatrimestrales.

Las tarifas de gas y luz

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso para noviembre una suba promedio del 3,8% para las tarifas de gas en todo el país. El nuevo ajuste ya se hará efectivo en las boletas que los usuarios residenciales recibirán en las próximas semanas.

“Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, señala una de las resoluciones publicada por el organismo donde anuncia el incremento.

En el caso de la luz, Enargas dará a conocer el lunes de manera oficial el nuevo cuadro tarifario, aunque se prevé un ajuste de magnitud similar y por arriba de la inflación proyectada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las tormentas dejaron a casi 45mil usuarios sin luz.

Por el temporal, hay más de 21.000 usuarios sin luz en el AMBA

Los plazos fijos son una herramienta aún atractiva para resguardar el poder adquisitivo a corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 700.000 pesos a 30 días en octubre 2025

El dólar oficial cotiza abajo de los $1.500. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de noviembre

Anses explicó cómo confirmar nuevas altas en las Becas Progresar.

Nuevas altas en las Becas Progresar de ANSES: cómo confirmar la inscripción

Anses dio pésimas noticias para los titulares de las Asignaciones Familiares.

La pésima noticia de ANSES para titulares de Asignaciones Familiares en noviembre 2025: qué pasó

Anses dio información fundamental sobre la Tarjeta Alimentar.

El dato fundamental sobre la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025 que tenés que saber

Rating Cero

Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix
play

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

últimas noticias

Continúa el escádalo en San Lorenzo.

Crisis institucional de San Lorenzo: reunión en AFA del arco político terminó en escándalo

Hace 13 minutos
Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en 2017.

Cómo surgió el amor entre el futuro Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de Los Leones

Hace 21 minutos
Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Hace 30 minutos
Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Hace 31 minutos
play
Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 31 minutos