Combustible, transporte, tarifas y prepagas: todos los aumentos que llegan en noviembre

Noviembre arranca con aumentos en diversos servicios esenciales para todos los argentinos. En un contexto donde la inflación estuvo al alza en los últimos tres meses. Transporte público, medicina prepaga, tarifas de luz, gas y alquileres , son algunos de los rubros que sufrirán un incremento que impactarán en el poder adquisitivo y afectarán el costo de vida en todo el país.

En lo que respecta a los servicios de luz y gas, el Gobierno había frenado los incrementos previstos para antes de las elecciones legislativas nacionales, donde obtuvo un sólido triunfo en todo el país. Luego de los mismos, la Secretaría de Energía dispuso una nueva actualización en las tarifas a partir de este sábado 1 de noviembre. La suba promedia el 3,8% y supera tanto la inflación estimada de octubre (arriba del 2%), como los diversos acuerdos salariales.

Desde este sábado 1 de noviembre, los boletos de colectivos pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentarán un 4,1%. De esta manera, el pasaje mínimo de las líneas que circulan por el conurbano bonaerense tendrá un valor de $572,86 , mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el valor será de $568,91, siempre abonando con la Tarjeta SUBE registrada.

En noviembre vuelven a aumentar los servicios de luz y gas en todo el país.

Por su parte, el Subte también tendrá subas : será del 4,1%, por lo que la tarifa aumentará a $1.157. Para mantener dicho precio, los usuarios deberán contar con la Tarjeta SUBE registrada. En caso contrario, se abonarán una tarifa diferencial por lo que se irá a $1.189,63.

Pasaje de subte: pasa de $1.112 a $1157,59.

Tarifa del subte sin SUBE registrada: valdrá $1839,63.

Premetro: pasa a $405,15.

Tarifa del premetro sin SUBE registrada: $643,87.

Tarifa Social: $404,95.

Tarifa Estudiantil: $161,98.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes para el mes de noviembre. El ajuste varía según la empresa, el tipo de cobertura y la región del país.

En este caso, la suba sí va en línea con la inflación de septiembre, que fue del 2,1%, y forma parte del proceso de actualización mensual de valores ya pactado con la Superintendencia de Servicios de Salud. Por ejemplo: un plan individual que en octubre costaba $180.000, pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040, dependiendo de la entidad y del nivel de cobertura.

Alquileres

Aquellos contratos firmados que siguen bajo la órbita de la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%. El mismo se basa en el Índice de Contrato de Locación (ICL) elaborado mensualmente por el el Banco Central. De esa manera, por ejemplo, una familia que pagaba un alquiler de $600.000 por mes pasará a abonar $853.200.

En el caso de los contratos con actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento será cercano al 6%, mientras que aquellos con ajustes cuatrimestrales tendrán un incremento del 8,5%.

De esta forma, un alquiler mensual de $600.000 quedará en $636.000 para los acuerdos trimestrales, y en $651.000 para los cuatrimestrales.

Las tarifas de gas y luz

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso para noviembre una suba promedio del 3,8% para las tarifas de gas en todo el país. El nuevo ajuste ya se hará efectivo en las boletas que los usuarios residenciales recibirán en las próximas semanas.

“Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, señala una de las resoluciones publicada por el organismo donde anuncia el incremento.

En el caso de la luz, Enargas dará a conocer el lunes de manera oficial el nuevo cuadro tarifario, aunque se prevé un ajuste de magnitud similar y por arriba de la inflación proyectada.