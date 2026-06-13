Dolor en Hollywood: murió una actriz fundamental en la historia de Disney

La sorpresiva noticia golpeó al mundo artístico. Será recordada por inspirar a uno de los personajes más importantes de la cadena.

Margaret Kerry, la actriz y bailarina que sirvió de musa para el personaje más icónico de Disney, Campanita, falleció el jueves 11 de junio en los Estados Unidos. Tenía 97 años y había desarrollado una extensa carrera en Hollywood que incluyó varias producciones de radio, cine y televisión.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Margaret Kerry (Boeke), nuestra querida Campanita. Margaret falleció en paz en los brazos de Jesús el 11 de junio de 2026 en Wilmington, Carolina del Norte. Sus tres amados hijos, Ellen, Christina y Eric, la acompañaron cuando perdió su valiente batalla contra el cáncer de pulmón a la edad de 97 años", anunciaron sus hijos en el perfil de Facebook de la actriz.

Nacida en 1929 bajo el nombre de Peggy Lynch, comenzó su carrera desde muy chica en el cine y la televisión. A lo largo de los años participó en diversas producciones de Hollywood y también desarrolló una extensa trayectoria como actriz de voz y conductora de radio.

Aunque muchos creen que fue la voz de la famosa hada, en realidad Kerry fue la musa que permitió dar vida a sus movimientos y expresiones. Los animadores de Disney la filmaron interpretando las escenas de Campanita para luego trasladar sus gestos a la pantalla, convirtiéndola en una pieza clave en la creación de uno de los personajes más emblemáticos y recordados de la compañía.

"Buscaban a una niña que se sintiera cómoda con el movimiento de baile. ¿Cómo se hace una audición para animación y para un personaje que no habla? En casa tenía una habitación acondicionada, mi sala de baile, con todos estos espejos y una barra", explicó la actriz en una entrevista.

"Así que conseguí un pequeño tocadiscos, puse un disco instrumental y preparé una pantomima preparando el desayuno al ritmo del disco; llevaba huevos y tal vez dejaba caer uno, cerraba la puerta del refrigerador con un pie, toda la variedad de movimientos que pude hacer en el contexto de una pequeña historia", reveló.

Margaret

Además, recordó que bailó durante tres minutos y consiguió el papel. El martes siguiente se presentó a trabajar y, durante los nueve meses posteriores, se movió de manera esporádica en "un enorme set que parecía no tener fin", vistiendo su propio traje de baño de una pieza y con el pelo recogido en un moño, mientras era observada por Marc Davis y otros animadores que se encontraban en el set.

"No tenía a quién reaccionar. Tenía que imaginarlo casi todo. De vez en cuando había algún objeto, como unas tijeras enormes o una cerradura de alambre, o algo así. La mayor parte del tiempo, simplemente fingía mirar hacia arriba desde debajo de algo o caminar", explicó.

Sobre el icónico personaje en el que luego se convertiría Campanita para Disney, recordó: "Les gustó el personaje que creé. Tiene mucha energía y yo la describo como seductora. Te encanta tanto cuando es muy mala como cuando es muy buena".