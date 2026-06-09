9 de junio de 2026 Inicio
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Paro de colectivos de la UTA: cuándo podría ser la nueva medida de protesta

La advertencia del gremio fue dirigida al Gobierno mediante una nota enviada al Ministerio de Economía donde señalaron que la falta de respuestas provoca que “la paz social peligre”.

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La UTA asegura que aún no se destrabaron las negociaciones salariales entre el Gobierno y el gremio.

La UTA asegura que aún no se destrabaron las negociaciones salariales entre el Gobierno y el gremio.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó en las últimas horas una advertencia al Gobierno nacional de volver a convocar a un paro en el servicio de colectivos si no se destraban las negociaciones salariales del sector.

Las ex líneas 333, 407, 437 y 707 fueron reemplazadas por nuevos recorridos tras la quiebra de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).
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De esta manera, el servicio del transporte público de pasajeros quedó nuevamente al borde de la parálisis luego que desde el gremio le enviaran formalmente una carta al Ministerio de Economía.

En el documento, el sindicato conducido por Roberto Fernández le exigió al titular de la cartera, Luis Caputo, que intervenga “de manera urgente” para que “trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes” haciendo referencia directamente a la paritaria de los choferes. En la misma, remarcó que la falta de respuestas hace que “la paz social peligre”.

Colectivos

Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que el esquema actual de subsidios y tarifas apunta a optimizar la utilización de los recursos públicos y garantizar la previsibilidad del servicio. Mientras que, las cámaras empresariales del transporte advierten de manera persistente sobre un severo desfasaje de costos operativos, argumentando que los fondos actuales no alcanzan para cubrir las mejoras que exige el gremio.

Si bien ya realizaron la advertencia, aún no confirmaron la fecha exacta, pero desde el sindicato de choferes dejaron en claro que los plazos comenzaron a acortarse, por lo que los miles y miles de usuario que viajan a diario están atentos a lo que sucederá y la incertidumbre de cuándo habrá un nuevo paro de colectivos.

El boleto aumentó hasta 17 veces durante la gestión de Milei

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) acumulan aumentos que superan la inflación y alcanzan a ser de hasta 17 veces en lo que va de gestión de Javier Milei, según reveló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dirigido por el economista Hernán Letcher.

El reporte expuso que entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el boleto de transporte en el AMBA superó con creces la inflación acumulada del período, que fue de un 303,5%. El análisis detalla que la tarifa del subte fue la que más subió, multiplicándose por más de 17 veces al pasar de $80 a $1.414, lo que representa un aumento nominal del 1.668% y un incremento real del 337% por encima de la inflación.

Por su parte, el boleto de colectivos se multiplicó hasta por 16 entre noviembre de 2023 y abril de 2026, registrando en la provincia de Buenos Aires una suba nominal del 1.545%, mientras que en la jurisdicción nacional el aumento fue del 1.221%, con variaciones reales de entre 228% y 307% por encima de la inflación acumulada del período.

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