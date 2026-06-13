13 de junio de 2026 Inicio
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El empleo formal volvió a caer: ya se perdieron 41.000 puestos en el último año

La cantidad de asalariados registrados bajó un 0,3% interanual en marzo, lo que afectó principalmente a trabajadores del sector privado; al mismo tiempo, aumentó el número de monotributistas. La tendencia descendente se mantiene desde fines de 2023.

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El trabajo registrado se desplomó otra vez y son 41.000 puestos de trabajo menos en un año.

El trabajo registrado se desplomó otra vez y son 41.000 puestos de trabajo menos en un año.

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En Argentina, el trabajo formal cayó un 0,3% interanual en marzo, lo que se tradujo en 40.900 puestos menos durante el último año. Según datos oficiales, el número total de asalariados con trabajo registrado en Argentina llegó apenas a las 12.830 millones de personas.

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De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se registraron resultados negativos en todas las modalidades de ocupación. En tanto, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del mes de abril marcó un 0,1% menos en empresas con más de 10 personas.

En marzo, la información oficial advierte que hubo 9.995 millones de personas con empleo formal, mientras que, si tomamos los trabajadores independientes, se suman 2.834 millones de personas. Pese a ser un mes de reactivación, el empleo registrado mostró una reducción del 0,1% en comparación con el período previo.

El documento oficial detalló que "todos los segmentos que integran esta categoría mostraron una reducción de empleo en ese período: tanto el empleo asalariado privado como el público retrocedieron un 0,1%, mientras que el trabajo en casas particulares se redujo un 0,2%", con lo que alertaron sobre la complejidad del panorama laboral en Argentina.

En tanto, el trabajo independiente tuvo un retroceso intermensual del 0,6% en todas sus categorías y el trabajo asalariado total se contrajo un 1,2% en el análisis interanual. Esto equivale a 116.500 trabajadores menos, con achiques en el sector privado del -1,5% y en el sector público del -0,5%.

Empleo público 30-11-25
El empleo en el sector público también cayó fuertemente.

El empleo en el sector público también cayó fuertemente.

Por el monotributo, el único sector que creció fue el de trabajadores independientes

Por su parte, el trabajo independiente mostró un crecimiento interanual del 2,7% al sumar 75.600 personas, principalmente, por el incremento de la cantidad de monotributistas, pero el empleo asalariado privado registró 6.188 millones de personas en marzo, con un 0,1% por debajo de febrero y un -1,5% respecto de marzo de 2025.

La información oficial resalta que "desde septiembre de 2023 el empleo asalariado formal del sector privado muestra una tendencia descendente. La caída fue particularmente pronunciada durante el primer trimestre de 2024, para luego moderarse y estabilizarse hacia la segunda mitad de ese año", afirmación que preocupa.

La medición mensual por sectores fue heterogénea, debido a que las mayores caídas se concentraron en Intermediación financiera con un -0,5% e Industrias manufactureras con un -0,4%. En términos geográficos interanuales, 19 jurisdicciones mostraron variaciones negativas, encabezadas por Tierra del Fuego, que tuvo una pérdida del empleo formal del 9%.

Otras provincias que perdieron muchos puestos de trabajo registrados fueron Chubut con un -6,8%, Corrientes con un -5,3%, Formosa con un -5,3%, Chaco con un -5,2%, Santa Cruz con un -5,1% y Catamarca con un -4,5%.

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