Jésica Cirio reveló el nombre de su bebé y tomó una delicada decisión Después de quedar involucrada en varios escándalos, la modelo decidió alejarse de los flashes. Ahora, que espera su segundo hijo, reveló cuáles son sus planes a futuro. Agregar C5N en









Jésica Cirio reveló el nombre de su bebé.

Jésica Cirio habló a corazón abierto sobre cómo se siente mientras transita su segundo embarazo, la vida con su pareja y, además, reveló el nombre del bebé. "Estuve hasta los tres meses fatal", aseguró la modelo en LAM. Sobre los antojos, contó que cada tanto se da el gusto de comer una hamburguesa: "Con mi primer embarazo no me pasaba".

Con respecto al nombre del bebé, según detalló, es su hija mayor la que está pensando "mil nombres para el hermano". Aunque por ahora nada es definitivo, aclaró que hay un nombre que está ganando: "Hay un Dante, pero no sabemos", dejó en duda.

Luego, la cronista le preguntó cómo lleva el embarazo su misteriosa pareja. "Para el papá es volver a empezar después de tantos años, tiene un nene de 21", señaló. Ella, por su parte, vive este momento muy relajada. "Trato de tomarme mis tiempos, quedarme en casa si estoy cansada. Soy muy relajada, soy re tranquila, no me lo tomo alterada; miedos siempre una tiene como mamá, cómo va a ser todo, de volver a empezar", reconoció.

Jésica Cirio La mediática dejó atrás un pasado escandaloso y apostó por una nueva familia. Redes sociales Además, la modelo se sinceró y aclaró si el deseo de seguir agrandando la familia sigue latente. "Estoy disfrutándolo porque va a ser mi último embarazo. No voy a tener más", afirmó la mamá de Chloe Insaurralde, muy convencida de su decisión.

La nueva vida de Jésica Cirio A diferencia de otras etapas de su vida, Cirio atraviesa este momento con mucha más calma. "Ahora me lo tomo de otra manera. En lo laboral estoy tranquila, trabajando en la agencia de un amigo", contó. Fanática de la vida fitness, reveló cómo se lleva con los cambios que sufrió su cuerpo.

"No me molesta que me cambie el cuerpo, cero. Me encremo toda, no dejo de hacer nada, me encanta ver cómo va cambiando el cuerpo. Me agarró hiper flaquita, no estábamos buscando. Llegó y felices, súper contentos", reveló sobre la inesperada noticia. Sin embargo, reconoció que su bebé es una bendición que llegó a sanar mucho dolor. "Me quedo con la Jésica de ahora, en un momento de mucha paz. Empecé a mirar la vida desde otro lugar, me gusta no estar en los medios, por ahora estoy tranquila así. Fue mucho tiempo de recuperación y ahora estoy muy bien", finalizó.