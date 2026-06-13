Caso Agostina Vega: el abogado de Fassetta puso en duda la prueba de ADN

El letrado que defiende a Osvaldo Fassetta, acusado de encubrimiento en la causa que tiene como principal sospechoso a Claudio Barrelier, afirmó que es "imposible" que hallen evidencias genéticas que lo vinculen con el crimen.

La causa por el femicidio de Agostina Vega avanza en la Justicia y el abogado de Osvaldo Fassetta, quien se encuentra detenido por encubrimiento, aseguró que su cliente no tiene vínculo alguno con el crimen y apuntó contra las pruebas de ADN que serían de vital importancia para el expediente.

En una entrevista en TN, el letrado Eduardo Medina Allende cuestionó las novedades de la investigación sobre los informes genéticos tomados de muestras recogidas del cuerpo de la joven que comprometerían a su defendido. "Es imposible que haya ADN de Fassetta abajo de las uñas de esa nena", señaló.

Hasta el momento, la Justicia sostenía que Fasseta pasó de "ser un testigo de la causa a convertirse en sospechoso luego de la incorporación de nuevas pruebas recolectadas durante los allanamientos y las pericias realizadas en la vivienda de barrio Cofico" donde, según la principal hipótesis, habría ocurrido el crimen de la menor.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que Fasseta realizó declaraciones públicas horas antes de quedar detenido. En distintas entrevistas televisivas defendió a Claudio Barrelier, aseguró que no era una persona violenta y afirmó desconocer cualquier vínculo con el crimen.

En ese contexto, Medina Allende sostuvo que su cliente "no tiene relación alguna con lo ocurrido". Sobre los movimientos de Fassetta la noche de la desaparición de la adolescente, agregó: "Comenzó a trabajar a las 9 de la noche y volvió a esa casa a las 11 de la mañana del domingo".

El defensor del segundo detenido aprovechó el reportaje para reiterar que Fassetta no tiene relación con la dueña del vehículo que se encuentra en el ojo de la investigación y, en cuanto a Melisa Heredia, la madre de la menor, afirmó que la conoció por Claudio Barrelier. "Mi cliente tenía la confianza necesaria como para tener esa conversación con ella", reconoció el abogado.

Femicidio de Agostina Vega: tras un giro en la causa, investigan una posible red criminal

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, entró en una nueva etapa con tres detenidos, secreto de sumario levantado y una hipótesis que cada vez toma más fuerza: que Claudio Barrelier no actuó solo.

Mientras Melisa Heredia, la mamá de la menor, continúa internada en el Hospital Nuevo San Roque con un cuadro intestinal que frenó su inminente alta, la causa judicial avanza a ritmo acelerado. En este contexto, los audios que Melisa envió a su entorno en las primeras horas de búsqueda cobran nuevo valor para los investigadores. En uno de ellos, la madre señalaba directamente a Barrelier: "Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada. Él sabe dónde está mi hija".

Uno de los elementos que más atención genera es el perfil criminal del principal acusado. El especialista en Criminología Enrique Pruegger analizó el caso en diálogo con C5N y fue contundente: "Barrelier evidentemente es un violador. No hay un solo violador que no sea serial. Son patológicos. Una persona de esa edad tiene que haber cometido otros hechos. Hay que encontrarlos".

Para el experto, la manera en que Barrelier operó habla de un criminal con experiencia, pero también con llamativa torpeza: "Es un criminal organizado, pero a su vez bastante primario en la manera en que desarrolló todas las acciones, porque siempre dejó marcas tan evidentes que era fácil llegar a él". También reclamó ampliar el radio de búsqueda: "Hay que interconectar otros hechos no solo en la provincia de Córdoba, sino en todo el país".

Embed - AGRAVARON la IMPUTACIÓN de BARRELIER | CASO AGOSTINA

La hipótesis de una organización criminal gana terreno. Según trascendió, la querella del padre y los abogados de otros implicados sostienen que Barrelier habría entregado a Agostina para saldar una deuda vinculada al consumo y comercialización de estupefacientes. Esta teoría se apoya en los dichos de la propia madre, quien en el hospital habló de un "ajuste de cuentas", y en los múltiples vehículos involucrados en el traslado del cuerpo.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a Barrelier comprando materiales en una ferretería el lunes 25 de mayo, pocas horas después de la ventana horaria que la Fiscalía establece para el descarte del cuerpo. El auto utilizado, un Ford Ka de Soledad Andreani, también detenida, fue lavado recién al día siguiente, aunque quienes lo limpiaron declararon que estaba cubierto de tierra, lo que sugiere que el vehículo volvió a algún lugar esa tarde.