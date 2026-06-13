13 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump anunció que el acuerdo de paz con Irán se firmará este domingo

El presidente de Estados Unidos detalló que el pacto incluye la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz y el fin del programa nuclear iraní. "Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva", advirtió.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump anunció que, finalmente, se firmará el acuerdo de paz con Irán este domingo. El pacto incluye la reapertura del estrecho de Ormuz de forma inmediata y el fin del programa nuclear iraní. "Ojalá este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos. Si no es así, tenemos la alternativa definitiva", señaló.

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El mandatario utilizó la red Truth Social para comunicarlo y recordó un acuerdo anterior que firmó el expresidente estadounidense Barack Obama, junto con otros países, que tenía como objetivo controlar que las armas nucleares construidas por Irán tuvieran fines pacíficos y no militares. "Era un camino fácil, hermoso y fluido hacia un arma nuclear, la cual Irán hubiera tenido hace seis años, y hubiese usado mucho antes", advirtió.

Fiel a su agresivo estilo, el republicano se adjudicó esta acción como un logro propio y lo vivió como un aplastante triunfo frente a los persas. "Mi acuerdo con Irán es exactamente lo contrario, un muro para que no haya armas nucleares. De hecho, ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ya sea mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de obtención", remarcó.

Noticia en desarrollo.-

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