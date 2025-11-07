Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan Los trabajadores de la empresa Nuevo Halcón, la MOQSA y la Línea 22 no prestarán servicio por falta de pago de sueldos. Por







¿Qué lineas no funcionan?

Los trabajadores de las líneas Nuevo Halcón, MOQSA y Línea 22 confirmaron que no prestarán servicio desde el viernes a las 0, ya que denunciaron la falta de pago de sueldos en el inicio de mes y aseguraron que, hasta que no se abone la deuda, no se levantará el paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La empresa MOQSA informó que “por falta de pago habrá abstención de tarea” y detallaron que no tendrá fin el reclamo hasta no ver reflejado el dinero faltante. Las líneas que no funcionan son la 159, 219, 372, 300, 584, 619 y 603.

#AHORA

PARAN tambien las lineas de #MOQSA (#Linea159 y sus provinciales) y la #Linea22 al paro de mañana, tambien por falta de pago de sueldos



PARAN tambien las lineas de #MOQSA (#Linea159 y sus provinciales) y la #Linea22 al paro de mañana, tambien por falta de pago de sueldos https://t.co/NaUfle2kdI pic.twitter.com/N9iJLMyIzL — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) November 7, 2025 Mientras que, la empresa Línea 22 la cual une Quilmes con Retiro y tiene dos ramales, tampoco funcionará el viernes 7 de noviembre con el mismo motivo. Y, por último, no abonaron los sueldos de los trabajadores de la línea 148 que pertenece al Nuevo Halcón S.A.

No es la primera vez que los trabajadores acusan demoras en los pagos y, por ese motivo, los dos meses previos también tuvieron que realizar un cese de actividades. Además, reclaman mejores condiciones laborales porque el estado de los coches no es el adecuado para el trabajo diario, según aseguran los choferes.

Nuevamente, 4to dia habil del mes y no pagaron el sueldo en la #Linea148.

Mañana viernes estará DE PARO hasta que paguen



Mañana viernes estará DE PARO hasta que paguen https://t.co/uV0YgewR3h — Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis) November 6, 2025