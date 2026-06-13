Cómo funcionarán los servicios públicos durante el fin de semana largo de junio El subte, los trenes y colectivos operarán con cronograma de feriado y también habrá cambios en la atención en hospital, bancos y escuelas. Por Agregar C5N en









¿Cómo funcionarán los servicios en el feriado?

El fin de semana es largo proque el lunes pasó a ser feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, por eso, la Ciudad de Buenos Aires tendrá un esquema especial de funcionamiento en los servicios públicos y el transporte. Las modificaciones alcanzarán a distintos organismos oficiales y transporte.

Los subtes y el Premetro operarán con horario de domingo. El primer servicio partirá a las 8 y el último lo hará a las 22, mientras que el Premetro funcionará hasta las 21:30. Además, las frecuencias serán más espaciadas que en un día hábil, con intervalos estimados de entre 7 y 9 minutos según la línea.

Los colectivos que circulan por la Ciudad y el conurbano bonaerense también prestarán servicio con cronograma de feriado. Esto implica una menor cantidad de unidades en circulación y tiempos de espera más prolongados, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche. Por ese motivo, las autoridades aconsejaron consultar los canales oficiales antes de viajar.

Los trenes de las líneas Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur funcionarán con horarios de domingo, por lo que habrá frecuencias reducidas y posibles ajustes en los primeros y últimos servicios. En el caso de la línea Mitre, se recomienda verificar el estado del servicio debido a eventuales modificaciones vinculadas a obras de renovación de vías. Por su parte, el sistema Ecobici funcionará con normalidad y mantendrá disponibles sus distintas modalidades de uso.

Tren Sarmiento Redes sociales Cómo funcionarán los hospitales y escuelas en el fin de semana largo En el área de salud, los hospitales públicos porteños garantizarán la atención mediante guardias y servicios críticos durante las 24 horas. Sin embargo, permanecerán cerrados los consultorios externos, vacunatorios y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), por lo que no habrá atención programada ni aplicación de vacunas hasta el regreso de la actividad habitual.

Las escuelas públicas no dictarán clases y tampoco habrá actividad administrativa. Además, organismos como el Registro Civil, la AGIP y las plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) permanecerán cerrados. La única excepción será la guardia para defunciones del Registro Civil, que atenderá entre las 8 y las 12.