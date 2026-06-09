Colectivos de Zona Norte: cómo se cubren los recorridos de las líneas que ya no funcionan

A comienzos de junio entró en funcionamiento un nuevo esquema, en principio tentativo, para cubrir los trayectos de las ex 333, 407, 437 y 707, que eran operadas por Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). Las rutas no replican las anteriores sino que se definieron nuevas.

Las ex líneas 333, 407, 437 y 707 fueron reemplazadas por nuevos recorridos tras la quiebra de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).

Tras varias semanas de incertidumbre ante la quiebra de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) , operadora de las líneas 333, 407, 437 y 707 que circulaban por los partidos de San Isidro y Vicente López , lo que dejó a miles de pasajeros sin transporte público , entró en funcionamiento un nuevo esquema, en principio tentativo , con otras compañías realizando recorridos análogos para cubrir esa demanda.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de aumentos

En los primeros días de junio comenzaron a circular las unidades de los nuevos trayectos, con un plan provisorio de hasta 120 días para evaluar la demanda real y ajustar las frecuencias .

El nuevo sistema, coordinado entre el Ministerio de Transporte bonaerense, empresas operadoras, municipios y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), buscará recuperar la conectividad perdida entre distintas áreas de Zona Norte .

Desde el gobierno municipal de San Isidro, principal impulsor del nuevo esquema, remarcaron que no se trata de replicar exactamente los trayectos tal como funcionaban hasta abril sino que se trata de modificaciones o nuevos ramales para cubrir las zonas que quedaron sin servicio, por lo que puede no ser una reedición 100% fiel. Esto suscitó algunas quejas de vecinos de Villa Adelina, quienes reclamaron por un recorrido similar al antiguo 407 cartel naranja.

Colectivos de San Isidro: cómo quedaron repartidos los recorridos de las exlíneas 333, 407, 437 y 707

La línea 343, operada por Compañía Noroeste S.A.T., es una de las grandes protagonistas de los cambios. La empresa fue la primera en anunciar la incorporación de dos ramales, identificados como "Ex 333 Carapachay" y "Ex 707 Acassuso". El recorrido que utilizará el cartel Ex 333 circulará por Intendente Neyer atravesando Béccar, mientras que Ex 707 irá por las calles Guido y Lonardi, incorporando un tramo por avenida Uruguay. La 343 también absorberá parte de los recorridos que realizaba la línea 407 entre Munro, Martínez y San Isidro: desde la estación ferroviaria de Munro cruzará el túnel ferroviario y continuará por Marconi, avenida Mitre y Edison, pasando por Unicenter.

linea 343 colectivos El mítico 343, con uno de los recorridos más largos del Conurbano, cubrirá parte de los trayectos operador por MOGSM hasta abril. Instagram linea 343

La línea 228, operada por Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA), asumirá el recorrido de la línea 437 entre el Bajo de San Isidro, Boulogne y Garín. A diferencia de los otros casos, este trayecto se mantendría fiel al que realizaba MOGSM hasta abril.

linea 228 colectivo bondi motsa La 228 cubrirá el recorrido del 437. Facebook Todo Bus

Por su parte, la línea 314, a cargo de La Primera de Martínez S.A., suma un nuevo Ramal Verde con un recorrido inédito que no reproduce ninguno de los que eran operados por MOGSM. Conectará el Bajo Boulogne, la estación Boulogne Sur Mer, el Hospital de Boulogne, Villa Adelina y Martínez. El servicio partirá desde la terminal ubicada junto al cementerio de Boulogne para unir el hospital de la localidad con Villa Adelina, un recorrido que era parcialmente cubierto por ramales de la línea 333.

línea 314 colectivos La Primera de Martínez San Isidro bondis La línea 314 implementa un nuevo ramal. Colectibondi

Colectivos de San Isidro: cómo serán los nuevos recorridos de las exlíneas 333, 407, 437 y 707

El Ejecutivo municipal de San Isidro confeccionó varios videos para ilustrar los recorridos de los nuevos ramales:

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Además, pueden observarse simultáneamente sobre el mapa:

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Los recorridos ramal por ramal

228 ex437 a Garín

Combate Vuelta de Obligado, Pedro de Mendoza, Primera Junta, Avenida Centenario, Alsina, Diego Palma, avenida Segundo Fernández, Acceso Norte, Colectora Panamericana Oeste, Pedro Eugenio Aramburu, Garín.

228 ex437 al Bajo

Acceso norte, Márquez, Diego Palma, Centenario, Primera Junta, Pedro de Mendoza.

314 a Boulogne

Avenida Maipú, Avenida Santa Fe, Cuyo, Avenida de Mayo, Lamadrid, Pichincha, Avelino Rolón, Figueroa Alcorta, Nuestras Malvinas, Avenida Camino Real, Bernardo de Irigoyen.

314 a Puente Saavedra

Nuestras Malvinas, Avenida Camino Real, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Blandengues, Avelino Rolón, Lamadrid, Avenida de Mayo, Entre Ríos, Libertad, Avenida Santa Fe, Avenida Maipú.

338 a Boulogne

Desde Márquez y Santa Fe: Avenida Márquez, Avelino Rolón.

338 a San Isidro

Desde Estrada y Juan Manuel de Rosas: Avenida Avelino Rolón, Avenida Márquez hasta Obispo Terrero y Centenario.

Línea 343 Amarillo ex707 hacia San Isidro

Domingo de Acassuso, Horacio Quiroga, Independencia, Avelino Rolón, Yatay, Olazábal, Bernardo de Irigoyen, Figueroa Alcorta, Avenida Camino Real, Blanco Encalada, José Ingenieros, Guido, Rolón, Intendente Neyer, Centenario, Avenida Unidad Nacional, final del recorrido.

Línea 343 Amarillo ex707 hacia Villa Adelina

Avenida Centenario, Intendente Neyer, Rolón, Guido, José ingenieros, Blanco Encalada, Avenida Camino Real, Figueroa Alcorta, Bernardo de Irigoyen, Olazábal, Yatay, Martín Rodríguez, Alfredo Guido, José ingenieros.

Línea 343 ramal Olivos ex333 hacia Olivos

Horacio Quiroga, Independencia, Bernardo de Irigoyen, Blandengues, Martín Rodríguez, Alfredo Guido, Ader, Drago, Villate, Ugarte, Estación Olivos.

Línea 343 ramal Olivos ex333 hacia Villa Adelina

Estación Olivos, Carlos Villate, Blas Parera, Echeverría, Vélez Sarsfield, Drago, Ader, Horacio Quiroga, Independencia, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Martín Rodríguez, Alfredo Guido.

Línea 343 x 333 hacia San Isidro

Horacio Quiroga, Independencia, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Avelino Rolón, Avenida Sucre, José Ingenieros, Julián Navarro, Centenario, Unidad Nacional.

Línea 343 x 333 hacia Villa Adelina

Centenario, Juan B, Justo, José Ingenieros, Avenida Sucre, Avelino Rolón, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Martín Rodríguez, José ingenieros.

Línea 343 x 407 hacia Béccar

Paraná, estación Villa Adelina, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Rodríguez Peña, Avenida Santa Fe, 3 de Febrero, Rolón, José Ingenieros, Colectora Panamericana.

Línea 343 x 407 hacia Villa Adelina

Panamericana, José Ingenieros, Rolón, Diego Palma, Avenida Centenario, Avenida Santa Fe, Hipólito Irigoyen, Avenida de Mayo, Estación Villa Adelina.

Línea 343 x 407 hacia San Fernando

Avenida Balbín, Avenida Perón, América, calle 122, Avenida Vélez Sarsfield, Avenida Mitre, Edison, Avenida Santa Fe, Centenario, Juan B. Justo, Andrés Rolón.

Línea 343 x 407 hacia Villa Adelina

Avenida Sobremonte, Avenida Andrés Rolón, Julián Navarro, Avenida Centenario, Avenida Santa Fe, Corrientes, Edison, Avenida Mitre, Vélez Sarsfield, Montes de Oca, Lamadrid, Artigas, Avenida Perón, Avenida Balbín.