9 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Colectivos de Zona Norte: cómo se cubren los recorridos de las líneas que ya no funcionan

A comienzos de junio entró en funcionamiento un nuevo esquema, en principio tentativo, para cubrir los trayectos de las ex 333, 407, 437 y 707, que eran operadas por Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM). Las rutas no replican las anteriores sino que se definieron nuevas.

Por
Las ex líneas 333

Las ex líneas 333, 407, 437 y 707 fueron reemplazadas por nuevos recorridos tras la quiebra de Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM).

Norte a Diario
La UTA asegura que aún no se destrabaron las negociaciones salariales entre el Gobierno y el gremio.
Te puede interesar:

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de aumentos

En los primeros días de junio comenzaron a circular las unidades de los nuevos trayectos, con un plan provisorio de hasta 120 días para evaluar la demanda real y ajustar las frecuencias.

El nuevo sistema, coordinado entre el Ministerio de Transporte bonaerense, empresas operadoras, municipios y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), buscará recuperar la conectividad perdida entre distintas áreas de Zona Norte.

Desde el gobierno municipal de San Isidro, principal impulsor del nuevo esquema, remarcaron que no se trata de replicar exactamente los trayectos tal como funcionaban hasta abril sino que se trata de modificaciones o nuevos ramales para cubrir las zonas que quedaron sin servicio, por lo que puede no ser una reedición 100% fiel. Esto suscitó algunas quejas de vecinos de Villa Adelina, quienes reclamaron por un recorrido similar al antiguo 407 cartel naranja.

Colectivos de San Isidro: cómo quedaron repartidos los recorridos de las exlíneas 333, 407, 437 y 707

La línea 343, operada por Compañía Noroeste S.A.T., es una de las grandes protagonistas de los cambios. La empresa fue la primera en anunciar la incorporación de dos ramales, identificados como "Ex 333 Carapachay" y "Ex 707 Acassuso". El recorrido que utilizará el cartel Ex 333 circulará por Intendente Neyer atravesando Béccar, mientras que Ex 707 irá por las calles Guido y Lonardi, incorporando un tramo por avenida Uruguay. La 343 también absorberá parte de los recorridos que realizaba la línea 407 entre Munro, Martínez y San Isidro: desde la estación ferroviaria de Munro cruzará el túnel ferroviario y continuará por Marconi, avenida Mitre y Edison, pasando por Unicenter.

linea 343 colectivos
El mítico 343, con uno de los recorridos más largos del Conurbano, cubrirá parte de los trayectos operador por MOGSM hasta abril.

El mítico 343, con uno de los recorridos más largos del Conurbano, cubrirá parte de los trayectos operador por MOGSM hasta abril.

La línea 228, operada por Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA), asumirá el recorrido de la línea 437 entre el Bajo de San Isidro, Boulogne y Garín. A diferencia de los otros casos, este trayecto se mantendría fiel al que realizaba MOGSM hasta abril.

linea 228 colectivo bondi motsa
La 228 cubrirá el recorrido del 437.

La 228 cubrirá el recorrido del 437.

Por su parte, la línea 314, a cargo de La Primera de Martínez S.A., suma un nuevo Ramal Verde con un recorrido inédito que no reproduce ninguno de los que eran operados por MOGSM. Conectará el Bajo Boulogne, la estación Boulogne Sur Mer, el Hospital de Boulogne, Villa Adelina y Martínez. El servicio partirá desde la terminal ubicada junto al cementerio de Boulogne para unir el hospital de la localidad con Villa Adelina, un recorrido que era parcialmente cubierto por ramales de la línea 333.

línea 314 colectivos La Primera de Martínez San Isidro bondis
La línea 314 implementa un nuevo ramal.

La línea 314 implementa un nuevo ramal.

Colectivos de San Isidro: cómo serán los nuevos recorridos de las exlíneas 333, 407, 437 y 707

El Ejecutivo municipal de San Isidro confeccionó varios videos para ilustrar los recorridos de los nuevos ramales:

Además, pueden observarse simultáneamente sobre el mapa:

Embed

Los recorridos ramal por ramal

228 ex437 a Garín

Combate Vuelta de Obligado, Pedro de Mendoza, Primera Junta, Avenida Centenario, Alsina, Diego Palma, avenida Segundo Fernández, Acceso Norte, Colectora Panamericana Oeste, Pedro Eugenio Aramburu, Garín.

228 ex437 al Bajo

Acceso norte, Márquez, Diego Palma, Centenario, Primera Junta, Pedro de Mendoza.

314 a Boulogne

Avenida Maipú, Avenida Santa Fe, Cuyo, Avenida de Mayo, Lamadrid, Pichincha, Avelino Rolón, Figueroa Alcorta, Nuestras Malvinas, Avenida Camino Real, Bernardo de Irigoyen.

314 a Puente Saavedra

Nuestras Malvinas, Avenida Camino Real, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Blandengues, Avelino Rolón, Lamadrid, Avenida de Mayo, Entre Ríos, Libertad, Avenida Santa Fe, Avenida Maipú.

338 a Boulogne

Desde Márquez y Santa Fe: Avenida Márquez, Avelino Rolón.

338 a San Isidro

Desde Estrada y Juan Manuel de Rosas: Avenida Avelino Rolón, Avenida Márquez hasta Obispo Terrero y Centenario.

Línea 343 Amarillo ex707 hacia San Isidro

Domingo de Acassuso, Horacio Quiroga, Independencia, Avelino Rolón, Yatay, Olazábal, Bernardo de Irigoyen, Figueroa Alcorta, Avenida Camino Real, Blanco Encalada, José Ingenieros, Guido, Rolón, Intendente Neyer, Centenario, Avenida Unidad Nacional, final del recorrido.

Línea 343 Amarillo ex707 hacia Villa Adelina

Avenida Centenario, Intendente Neyer, Rolón, Guido, José ingenieros, Blanco Encalada, Avenida Camino Real, Figueroa Alcorta, Bernardo de Irigoyen, Olazábal, Yatay, Martín Rodríguez, Alfredo Guido, José ingenieros.

Línea 343 ramal Olivos ex333 hacia Olivos

Horacio Quiroga, Independencia, Bernardo de Irigoyen, Blandengues, Martín Rodríguez, Alfredo Guido, Ader, Drago, Villate, Ugarte, Estación Olivos.

Línea 343 ramal Olivos ex333 hacia Villa Adelina

Estación Olivos, Carlos Villate, Blas Parera, Echeverría, Vélez Sarsfield, Drago, Ader, Horacio Quiroga, Independencia, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Martín Rodríguez, Alfredo Guido.

Línea 343 x 333 hacia San Isidro

Horacio Quiroga, Independencia, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Avelino Rolón, Avenida Sucre, José Ingenieros, Julián Navarro, Centenario, Unidad Nacional.

Línea 343 x 333 hacia Villa Adelina

Centenario, Juan B, Justo, José Ingenieros, Avenida Sucre, Avelino Rolón, Bernardo de Irigoyen, Nuestras Malvinas, Martín Rodríguez, José ingenieros.

Línea 343 x 407 hacia Béccar

Paraná, estación Villa Adelina, Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen, Rodríguez Peña, Avenida Santa Fe, 3 de Febrero, Rolón, José Ingenieros, Colectora Panamericana.

Línea 343 x 407 hacia Villa Adelina

Panamericana, José Ingenieros, Rolón, Diego Palma, Avenida Centenario, Avenida Santa Fe, Hipólito Irigoyen, Avenida de Mayo, Estación Villa Adelina.

Línea 343 x 407 hacia San Fernando

Avenida Balbín, Avenida Perón, América, calle 122, Avenida Vélez Sarsfield, Avenida Mitre, Edison, Avenida Santa Fe, Centenario, Juan B. Justo, Andrés Rolón.

Línea 343 x 407 hacia Villa Adelina

Avenida Sobremonte, Avenida Andrés Rolón, Julián Navarro, Avenida Centenario, Avenida Santa Fe, Corrientes, Edison, Avenida Mitre, Vélez Sarsfield, Montes de Oca, Lamadrid, Artigas, Avenida Perón, Avenida Balbín.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Abren molinetes en la estación Lacroze.

Liberaron los molinetes de la línea B del subte en la estación Federico Lacroze

La Estación Central de Buenos Aires fue destruida por un incendio en 1897.

Borradas del mapa: las estaciones de tren de Buenos Aires que ya no existen

La quiebra de Micro Ómnibus San Martín (MOGSM) dejó a miles de pasajeros sin servicio de colectivos.

Colectivos de Zona Norte: los nuevos recorridos de cuatro líneas

play

Sorpresivo paro en la línea C de subte: hasta cuándo dura y cuál es el reclamo

El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas

Los nuevos ramales conectarían las zonas que dejaron desconectadas el 333 y el 707. 

Colectivos en Zona Norte: confirmaron los nuevos recorridos de dos líneas que pasan a ser ramal de otra

Rating Cero

Lali Espósito brilló en River.

La llamativa forma de celebrar de Lali en un lugar íntimo tras sus recitales en River

La artista bromeó con la cantidad de tatuajes del famoso director.

El llamativo pedido que Evelyn Botto le hizo a Fede Bal tras enterarse que tiene tatuajes dedicados a sus ex

El actor salió de un restaurante junto a su acompañante y fue abordado por un fan que le pidió una foto, pero se negó.
play

La respuesta cortante de un actor de Euphoria contra un fan que le pidió una foto: "No me..."

Siguen los chispazos entre el presentador y la modelo peruana.

La irónica reacción de Marcelo Tinelli al enterarse lo peor de Milett Figueroa

Se confirmó qué dupla de relator y comentarista cubrirá el mundial.

Mundial 2026: los canales confirmaron relatores y comentaristas para la Selección argentina

El actor murió en la sala de su casa.

Murió un actor de la saga El Padrino tras varias semanas en soporte vital

últimas noticias

Lali Espósito brilló en River.

La llamativa forma de celebrar de Lali en un lugar íntimo tras sus recitales en River

Hace 4 minutos
La pobreza afectó a más de 5 millones de niños. 

Según UNICEF, la pobreza infantil bajó al 42,3% en 2025 y afectó a más de 5 millones de niños

Hace 5 minutos
La hermana de Luciana apuntó contra un joven.

La hermana de Luciana Aylén Barrios realizó una advertencia sobre un joven: "Nos bloqueó a todos"

Hace 6 minutos
El Fideo no define su futuro y crece la preocupación en Rosario acerca de su continuidad.

¿Seguirá en el fútbol argentino? Di María no renovó su contrato con Rosario Central y hay incertidumbre por su futuro

Hace 9 minutos
La artista bromeó con la cantidad de tatuajes del famoso director.

El llamativo pedido que Evelyn Botto le hizo a Fede Bal tras enterarse que tiene tatuajes dedicados a sus ex

Hace 13 minutos