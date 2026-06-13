Vuelven a aumentar colectivos y trenes a partir del lunes: cuánto costará el boleto mínimo La actualización forma parte de un incremento programado, que tuvo su primera etapa en mayo pasado, anunciado por el Gobierno. Habrá ajustes en los valores del AMBA y PBA, y se esperan más subas para los próximos meses. Por Agregar C5N en









El boleto de trenes y colectivos vuelve a subir el lunes 15 de junio.

Este lunes 15 de junio comenzará a regir un nuevo aumento en las tarifas de colectivos como parte del esquema de subas que el Gobierno impulsó a partir de mayo, y la medida impactará en el bolsillo de gran parte de la ciudadanía argentina. El boleto mínimo estará por encima de los $870.

A principios de mayo pasado, la Secretaría de Transporte comunicó todos los aumentos estipulados, que se programaron en dos partes. El incremento aplica tanto para los colectivos, con un 2%, como para los trenes que recorren el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una importante suba del 12,9%.

Para las personas que cuenten con la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo de colectivo pasará de $714 a $728,28 y, en el caso del tren, el costo del pasaje variará de $330 a $350 a partir de este lunes. La actualización anterior se ejecutó el 18 de mayo, cuando el Gobierno notificó un aumento del 10% en el servicio de trenes y del 2% en los colectivos del AMBA.

Trenes Colectivo Tanto el servicio de trenes el el AMBA como el de colectivos sufrirán un incremento a partir del 15 de junio. Redes sociales Colectivos del AMBA: cuáles son las tarifas vigentes desde el 15 de junio Para quienes se mueven por el AMBA, el valor del pasaje se calcula según las siguientes secciones de kilometraje:

De 0 a 3 kilómetros: $871,30

De 3 a 6 kilómetros: $835,32

De 6 a 12 kilómetros: $952

De 12 a 27 kilómetros: $1.075,37

Más de 27 kilómetros: $1.227,76 Tarifas de trenes metropolitanos desde el 15 de junio Boleto mínimo (Primera sección): $350

Segunda sección (entre 12 y 24 kilómetros): $470

Tercera sección (más de 24 kilómetros): $590 Lo que viene: nuevos aumentos a partir de julio De acuerdo con la resolución oficial, el séptimo mes del año llega con ajustes indexados. La fórmula aplicada toma la inflación de mayo difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con un 2,1% a nivel nacional y 2,3% en el Gran Buenos Aires, y le suma dos puntos porcentuales adicionales.

Nuevo cuadro para colectivos en la Provincia de Buenos Aires (PBA) Tramo de 0 a 3 km: $1.059,28

Tramo de 3 a 6 km: $1.191,68

Tramo de 6 a 12 km: $1.324,09

Tramo de 12 a 27 km: $1.588,91

Más de 27 km: $1.868,03 Nuevo cuadro para colectivos en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) Tramo de 0 a 3 km: $820,60

Tramo de 3 a 6 km: $911,81

Tramo de 6 a 12 km: $982,05

Tramo de 12 a 27 km: $1.052,35

Más de 27 km: $1.868,03 Subte y Peajes: suben un 4,1% en julio La red de subterráneos y las autopistas porteñas aplicarán un incremento unificado del 4,1%. Con esta actualización, el pasaje mínimo de subte costará $1.622,00. Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno Motocicletas: $1.922,14

Vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura: $4.613,65

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7.304,71 Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero Motocicletas: $1.153,49

Vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura: $1.922,14

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3.469,02 Peaje Alberti Motocicletas: $1.153,49

Vehículos de hasta 2 ejes y 2,1 metros de altura: $1.461,10