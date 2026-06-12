Qué trámites deben hacer las personas con discapacidad para viajar gratis con la SUBE

El Gobierno anunció que las personas con discapacidad podrán viajar gratis en transporte público a través de la tarjeta SUBE. Manuel Adorni publicó la noticia en sus redes sociales y comentó que la medida comenzará a regir a partir del 19 de junio.
"La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país", escribió en su cuenta de X.
Viajes gratis para personas con discapacidad: cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE
Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.
En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.
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Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE
- Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.
- Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.
- Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.
- Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:
- Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
- Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).
- Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.
Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: cuál es el alcance
En colectivos de jurisdicción nacional
- Informar al conductor el destino del viaje.
- Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.
En trenes
- Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).
- Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).
Importante: en todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.