12 de junio de 2026 Inicio
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Qué trámites deben hacer las personas con discapacidad para viajar gratis con la SUBE

El Gobierno anunció la medida este viernes a través de las redes sociales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La normativa comenzará a regir a partir de la semana que viene.

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La SUBE estará vinculada al Certificado Único de Discapacidad.

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La medida impactará en una semana.
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"La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país", escribió en su cuenta de X.

tuit adorni

Viajes gratis para personas con discapacidad: cómo acceder al beneficio con la tarjeta SUBE

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

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Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

  • Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2.

  • Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”.

  • Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos.

  • Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:
    • Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.
    • Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).
    • Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Viajes gratis con SUBE para personas con discapacidad: cuál es el alcance

En colectivos de jurisdicción nacional

  • Informar al conductor el destino del viaje.
  • Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

  • Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in).
  • Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

Importante: en todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.

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