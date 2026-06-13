Mundial 2026: Brasil debuta contra Marruecos en el tercer día de competencia

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Gustavo Alfaro, autocrítico tras la derrota de Paraguay vs. Estados Unidos

El director técnico habló sobre la caída 4 a 1 en el debut en el Mundial 2026: "Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler".

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"Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler", agregó.

Y cerró: No puedo decir si pesó o no el debut, es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado. Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido".