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Mundial 2026: Brasil debuta contra Marruecos en el tercer día de competencia

La Copa del Mundo tendrá cuatro partidos en el cierre del grupo B y el inicio del C. Además del equipo de Ancelotti también juegan Qatar-Suiza, Haití-Escocia y Australia-Turquía. Por su parte, Lionel Scaloni tiene tres dudas para definir el equipo de la Selección argentina para enfrentar a Argelia.

- 13 de junio 2026 - 08:33
Debuta Brasil en el Mundial 2026.

Debuta Brasil en el Mundial 2026.

AP/John Walton

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Luego del empate de Canadá con Bosnia y la goleada de Estados Unidos a Paraguay, inicia el tercer día de acción del Mundial 2026. Brasil debuta en el certamen contra Marruecos por el grupo C y Escocia juega vs. Haití, por el mismo grupo. En el cierre del grupo B, Qatar enfrenta a Suiza y Australia con Turquía juegan por el D.

Los resultados del segundo día sorprendieron: el país anfitrión Canadá se presentó luego de la ceremonia apertura pero no pudo lograr el triunfo: fue 1-1 con Bosnia, mientras que Estados Unidos también completó su fiesta inaugural y goleó 4 a 1 a Paraguay, quien no pudo encontrar respuestas en el campo de juego.

En el tercer día, Qatar enfrenta a Suiza desde las 16 (horario argentino), Brasil choca contra Marruecos desde las 19, Haití cierra contra Escocia a las 22 y Australia contra Turquía a la 1 de la madrugada del domingo.

Mientras que, Lionel Scaloni arma el equipo de la Selección argentina para enfrentar a Argelia en el debut del Mundial que será el martes por la noche. La lesión de Nicolás Tagliafico cambió los planes y no confirmó si los reemplazará con Facundo Medina o Lisandro Martínez. Otra de las dudas es si juega Nicolás Otamendi o el propio Licha. Por último, la delantera es una duda: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

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Gustavo Alfaro, autocrítico tras la derrota de Paraguay vs. Estados Unidos

El director técnico habló sobre la caída 4 a 1 en el debut en el Mundial 2026: "Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler".

alfaro.avif

"Obviamente que Estados Unidos ganó el partido con absoluta justicia y claridad. Sabíamos que era un rival complejo, que tenía coordinaciones desde iniciación de juego, amplitud, triangulaciones... Si no estabas ajustado defensivamente, te podían hacer doler", agregó.

Y cerró: No puedo decir si pesó o no el debut, es de cada jugador. Le dije a los jugadores que las emociones son importantes, pero en un Mundial las tenés que dejar de lado. Es la toma de decisiones, acertar, es la concentración, los detalles... Un montón de aspectos que son trascendentes para el destino de un partido".

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Estados Unidos derrotó a Paraguay por 4 a 1 en el cierre de la segunda jornada

El equipo de Marcelo Pochettino fue muy superior a su rival y le ganó a Paraguay en un partido que tuvo de todo. Incluso la eliminación de una tarjeta amarilla, por primera vez. El VAR llamó al árbitro para advertirle sobre la jugada y ocurrió el cambio.

Gol EEUU vs Paraguay 12-06-26

En la próxima fecha, EE.UU juega contra Australia y Paraguay contra Tuquía.

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