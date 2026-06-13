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Laura Ubfal, sin filtro: "Pampita y Cami Homs se hicieron famosas por los cuernos"

La panelista de LAM opinó sobre la "estelaridad" de la exmujer de Benjamín Vicuña y de Rodrigo De Paul en los medios. Fue lapidaria con las dos, aunque intentó suavizarlo: "No es culpa de ninguna".

Ubfal lanalizó cómo las dos modelos llegaron a ser reconocidas en los medios. 

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Laura Ubfal volvió a ser noticia por unas polémicas declaraciones sobre dos figuras del espectáculo: "Pampita y Cami Homs se hicieron famosas por los cuernos", lanzó la mediática.

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La periodista, que suele tener una mirada particular de los famosos y los medios, esta vez opinó sin filtro sobre los inicios de las carreras profesionales de Carolina "Pampita" Ardohain y Camila Homs, la exmujer de Rodrigo De Paul.

Luego de sus declaraciones, la panelista de LAM intentó diferenciar a las modelos y destacó que, en el caso de la exmujer de Roberto García Moritán, ya tenía un camino hecho cuando quedó envuelta en el escándalo: "La estelaridad le vino porque Benjamín Vicuña le puso los cuernos".

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Según Ubfal, el engaño del chileno con Eugenia "China" Suárez fue el motivo por el que Pampita terminó siendo protagonista de la televisión argentina como jurado de Bailando por un sueño, con Marcelo Tinelli.

Cuando analizó la vida de Homs, la conductora remarcó que el quiebre en la relación de la influencer con su expareja y padre de sus hijos, que enseguida empezó a salir con Tini Stoessel, fue lo que la catapultó en los medios. "No es culpa de ninguna de estas chicas", intentó suavizar la integrante del ciclo de Ángel de Brito.

Escándalo con Pampita: excluida por las mujeres de polistas

Pampita quedó envuelta en una inesperada controversia dentro del círculo más selecto vinculado al polo, ya que fue expulsada de un exclusivo grupo de WhatsApp integrado por mujeres relacionadas con ese mundo. La información se conoció en medio de su reconciliación con Martín Pepa y rápidamente generó repercusiones en el ambiente del espectáculo. Según trascendió, "Las Palenqueras" la dejaron afuera de sus conversaciones por ser "grasa e infumable".

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