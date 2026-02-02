La Fraternidad ratificó el paro de trenes: "Los trabajadores no aceptamos limosnas"

El gremio apuntó contra el Gobierno y consideró que la oferta es “burda”, por lo que se llevará a cabo la medida de fuerza para este jueves 5 de febrero por 24 horas.

El gremio La Fraternidad ratificó el paro de trenes para este jueves 5 de febrero , tras no llegar a un acuerdo salarial en la negociación paritaria. “Los trabajadores no aceptamos limosnas” , indicaron en un comunicado.

Según indicaron, la decisión se llevó a cabo tras rechazar la oferta tras la reunión de este lunes donde el gremio no se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Transporte. En primera instancia, el Gobierno ofreció una recompensación de apenas 1% para los salarios de enero . Esa propuesta fue calificada por el gremio como insuficiente y “burda”.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 05 de febrero con un Paro General de 24 horas ”, señalaron en el comunicado este lunes.

De esta manera, la medida de fuerza afectará en los servicios de las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras de transporte alcanzaron un acuerdo al conflicto salarial con los trabajadores y finalmente no habrá paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medida de fuerza que el gremio había advertido que implementaba si las partes no llegaban a un entendimiento.

El encuentro que destrabó el conflicto comenzó a las 11 y se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo, donde las partes establecieron un aumento salarial del 4% en tres tramos (1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo), que será incorporado al básico.

Con dichos incrementos, a partir del mes de abril los choferes tendrán un salario básico de $1.574.000. En enero llegará a $1.389.180, en febrero, a $1.407.239,34 y en marzo, a $1.425.533,45. A su vez, se determinó una serie de sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.

Fuentes gremiales confirmaron a C5N la noticia y detallaron que también se acordó una aumentó en los viáticos: para enero será de $360.000, febrero $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.