La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

En la reunión de este viernes llevada a cabo en la Secretaría de Trabajo las partes establecieron un aumento salarial del 4% en tres tramos (1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo), que será incorporado al básico, más

El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La reunión es para evitar un nuevo paro de colectivos.
El encuentro que destrabó el conflicto comenzó a las 11 y se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo, donde las partes establecieron un aumento salarial del 4% en tres tramos (1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo), que será incorporado al básico.

Con dichos incrementos, a partir del mes de abril los choferes tendrán un salario básico de $1.574.000. En enero llegará a $1.389.180, en febrero, a $1.407.239,34 y en marzo, a $1.425.533,45. A su vez, se determinó una serie de sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.

Fuentes gremiales confirmaron a C5N la noticia y detallaron que también se acordó una aumentó en los viáticos: para enero será de $360.000, febrero $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.

De la audiencia del este viernes formaron parte la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

Así quedó la escala salarial tras el acuerdo de la UTA

Una negociación que se extendió durante la semana

Fuentes de la UTA habían confirmado el martes a C5N que recibieron propuestas salariales, pero no se llegó a una definición, y acordaron continuar las negociaciones, en las que el Gobierno oficia de mediador.

En este marco, en un comunicado enviado a este medio, el sindicato alertó sobre la situación de los trabajadores del sector: "Informamos que resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura. Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas".

En tal sentido, el sindicato marcó la postura de las empresas. "Por si esto fuera poco, las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacer frente", expresaron. Previamente, el gremio, cuyo secretario general es Roberto Fernández, afirmó que el sector empresarial ofreció un incremento del 1%.

