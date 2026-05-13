13 de mayo de 2026 Inicio
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Hantavirus en Argentina: ya se confirmaron 102 casos en la temporada

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que ya se registraron más de un centenar de contagios durante la temporada 2025-2026.

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Hantavirus en Argentina: ya se confirmaron 102 casos en la temporada

Hantavirus en Argentina: ya se confirmaron 102 casos en la temporada

El hantavirus mantiene circulación activa en Argentina y ya suma 102 casos confirmados en la temporada epidemiológica 2025-2026, según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). En las últimas dos semanas se registró un nuevo contagio correspondiente a una persona residente en la provincia de Buenos Aires.

Los primeros análisis descartaron que se trate de un norovirus.
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El reporte oficial, que abarca desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026 (fines de abril), señala que la región Centro concentra más de la mitad de los casos detectados en el país. Allí se notificó el 54% de los contagios, con 43 confirmaciones en territorio bonaerense.

Por otra parte, la mayor tasa de incidencia se registró en el NOA, con 0,60 casos cada 100.000 habitantes. En esa región se contabilizaron 36 casos confirmados y la mayoría se concentró en Salta, provincia que reúne el 83% de los positivos informados.

El BEN también actualizó la situación del brote detectado en el crucero MV Hondius. Hasta el momento fueron identificados ocho casos a bordo de la embarcación, de los cuales seis fueron confirmados y dos permanecen como probables. Además, tres personas fallecieron.

Las pruebas de PCR y los análisis de secuenciación genómica realizados en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza determinaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, presente en el sur de Argentina y Chile.

La comparación con los contagios en el crucero MV Hondius

Crucero

A su vez, la ANLIS Malbrán informó que la secuencia genética del virus hallado en el crucero presenta una fuerte similitud con cepas detectadas en Neuquén en 2018. Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que todavía no se pudo establecer el origen exacto del brote, debido a que el caso índice no había estado en zonas endémicas durante el período estimado de contagio.

Mientras continúa la investigación epidemiológica, el Ministerio de Salud trabaja junto a las provincias involucradas y mantiene la cooperación internacional mediante asistencia técnica y envío de insumos a los países afectados.

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