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La cantante de la Oreja de Van Gogh respondió a las críticas en redes: ¿se baja de la gira?

Después de la polémica en torno a su performance tras su regreso como vocalista principal de la banda pop española, Amaia Montero le hizo frente a los comentarios y habló de su futuro artístico. ¿Qué dijo?

“Estáis siendo tan duros

“Estáis siendo tan duros, crueles", habría dicho Amaia a su entorno más cercano. 

Amaia Montero enfrentó las duras críticas tras su regreso oficial como vocalista principal de La Oreja de Van Gogh. Después de 19 años, la cantante volvió a los escenarios con la banda pop española, pero no tuvo una buena performance y los fanáticos no se lo perdonaron. Desde su cuenta de Instagram, se refirió a su show y al aluvión de comentarios en su contra: "No me sorprende...".

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
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"Hacia las 7 de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: '¿Cómo?'", escribió Amaia en un largo posteo donde realizó una crónica del post show en Bilbao y la jornada siguiente a su regreso a los escenarios.

La cantante contó que la consulta le generó un ataque de risa, y continuó: "Cuando ya pude retomar la conversación le respondí con un rotundo no, y le dije por qué me lo preguntaba".

Montero, la voz original de la icónica banda pop, no se hizo eco de las críticas y lo dejó claro en su descargo: "Al contármelo caí en cuenta que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer; el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace siguen estando, pero sigue siendo solo ruido. Lamentablemente, no me sorprende".

Y, por último, cerró su publicación con una frase que también expresó durante el recital: "Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno, es que te hace prácticamente indestructible. Show must go on (el show debe continuar)". De esta manera, Amaia le puso fin a las dudas sobre su continuidad al frente de la banda.

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Entre los comentarios más polémicos en contra de la performance de la artista española, se destacaron las críticas hacia su afinación en medio del concierto. También, se la notó perdida en algunos tramos de las canciones donde sus compañeros la ayudaron a retomar el pulso para que el público no lo notara.

La catarata de odio desatado tras su presentación habría afectado anímicamente a la cantante. Sin embargo, ella eligió salir a aclarar la situación en redes sociales para llevar tranquilidad a sus fans y asegurar su continuidad y la gira pautada, cuya próxima parada es Madrid.

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