13 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Ratifican nuevos gastos y alquileres de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Un testigo confirmó más pagos en dólares del jefe de Gabinete por la propiedad en Indio Cuá, tras extenderse el contrato original de alquiler.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo

Los gastos totales por el alquiler de la casa ascenderían a más de 20 mil dólares.

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevos datos vinculados a los gastos realizados en el country Indio Cuá, donde el funcionario alquiló una vivienda mientras avanzaban las refacciones de una casa que compró en el mismo barrio privado.

Te puede interesar:

Autoridades del INTI prohibieron el ingreso a empresarios pyme a una reunión contra los recortes

La novedad surgió a partir de la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la casa que ocupó Adorni junto a su familia.

El hombre fue citado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco del expediente que intenta determinar si el funcionario puede justificar una serie de erogaciones detectadas durante los últimos meses.

Según trascendió de fuentes judiciales, Rodríguez aseguró que el contrato original de alquiler “se extendió de palabra” por otros tres meses debido a demoras en la obra que realizaba el contratista Matías Tabar en la propiedad adquirida por Adorni. Por esa extensión, siempre de acuerdo al testimonio, el funcionario habría desembolsado otros u$s2.400.

La Justicia ya tenía registrado que el jefe de Gabinete había pagado alrededor de u$s13.000 por el alquiler de la vivienda en Indio Cuá mientras se remodelaba la casa que compró en el country por u$s120.000.

Pero la declaración agregó además otro dato: Rodríguez afirmó que ya le había alquilado la propiedad anteriormente.

Según contó, ambas partes firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia. Adorni, designado como vocero, habría pasado el verano de 2024 en el country, en una estadía que le costó u$s5.600.

De acuerdo con la testimonial, todos los pagos se realizaron “en efectivo y en moneda extranjera”, una modalidad que ya había aparecido en otras declaraciones incorporadas al expediente.

La causa viene acumulando distintas revelaciones sobre gastos atribuidos al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti.

Días atrás, el contratista Matías Tabar declaró que cobró u$s245.000 por la remodelación integral de la vivienda de Indio Cuá, trabajos que incluyeron reformas estructurales, cambios de pisos, remodelación de pileta, cocina y mobiliario.

En paralelo, se detectaron gastos por $14 millones en muebles para el departamento que la familia posee en el barrio porteño de Caballito. Según declaró el contratista Matías Tabar, esos trabajos también se habrían abonado en efectivo y sin facturación formal.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas el análisis del teléfono celular del contratista y el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA para reconstruir movimientos patrimoniales y pagos realizados por el matrimonio.

También se detectaron movimientos con criptomonedas por lo que se requirieron datos a billeteras virtuales.

Noticias relacionadas

Jorge Macri le respondió a Patricia Bullrich. 

Jorge Macri cruzó a Bullrich por sus críticas al servicio de subtes: "Volvió a ser una prioridad"

Universidades desmintieron al Gobierno y exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento

Universidades desmintieron al Gobierno y exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento

La Plaza de Mayo fue el epicentro de la nueva Marcha Federal Universitaria. 

El Gobierno, tras la marcha: "Podés juntar 5 millones de personas, pero la restricción presupuestaria sigue"

El canciller Pablo Quirno y su par uruguayo, Mario Lubetkin.

Uruguay accedió al pedido argentino y busca una nueva locación para su planta de hidrógeno verde

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la expo TodoLactea 2026.

Llaryora y Pullaro pidieron que el Súper RIGI incluya baja de retenciones para el agro

El Senado en el Congreso de la Nación volverá a sesionar este jueves.

El Senado sesionará este jueves: pago a holdouts, el pliego del juez Mahiques y tenencia de armas

Rating Cero

Ana Carolina Ardohain, Pampita.

La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

Hay rumores de crisis entre la China Suárez e Icardi. ¿Qué pasa con la pareja? 

¿Crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez? Qué estaría sucediendo con la pareja

La artista reveló un proyecto que tiene para sus hijas con discapacidad.

"Me duchaba en el teatro": la historia de Inés Estévez antes de ser una actriz reconocida

Alejandro Fantino hizo un fuerte descargo contra la Marcha Universitaria en su programa de stream, Neura.

El exabrupto de Fantino contra la Marcha Federal Universitaria: "Sus p... privilegios"

¿Todo mal entre Ortega y Zenere?

Quién es la tercera en discordia entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere

El actor comparte un proyecto con la mediática.

Agustín Bernasconi rompió el silencio y enfrentó los rumores de romance con Wanda Nara

últimas noticias

El uso de la capacidad industria mejoró en marzo.

El uso de la capacidad instalada en la industria mejoró en marzo, pero no alcanzó el 60%

Hace 24 minutos
El exdefensor conmovió con el relato sobre su difícil presente laboral para dar de comer a su familia.

"No doy más": el desesperado pedido de un ídolo de Huracán en medio de la crisis

Hace 30 minutos
Un couple presque parfait es el libro que revela el trasfondo del matrimonio presidencial.

¿Quién es la tercera en discordia entre Emmanuel Macron y su esposa?

Hace 36 minutos
Ana Carolina Ardohain, Pampita.

La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

Hace 37 minutos
Paulo Dybala, en la Roma, querido por Boca, pero en la mira de otro club grande de Europa.

¿Adiós el sueño? El gigante de Europa que apareció de la nada para arrebatarle a Dybala a Boca y a Roma

Hace 53 minutos