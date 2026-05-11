Los trenes de la Línea Mitre ya no están obligados a entrar a las terminales a 5 km/h

La normativa que ponía techo a la velocidad de ingreso a Retiro queda sin efecto tras las pruebas satisfactorias, luego de que el Gobierno derogara el límite el pasado 17 de abril. El Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa levantarán la restricción en los próximos días.

La normativa que obligaba a los trenes de la Línea Mitre a ingresar a las estaciones terminales a una velocidad de 5 kilómetros por hora queda sin efecto a partir de este lunes 11 de mayo , luego de que el Gobierno la derogara el pasado 17 de abril . El Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa , en tanto, siguen en fase de pruebas para poder eliminar la restricción.

Según precisó el medio especializado enelSubte, en el caso de la estación Retiro, el ingreso podrá realizarse a 20 km/h, mientras que en las estaciones Bartolomé Mitre y Tigre el ingreso será a 12 km/h , siempre que los trenes cuenten con equipos de ATS (Automatic Train Stop). Para el eventual caso de aquellas unidades que no cuenten con ATS, el ingreso será en todos los casos a 12 km/h. A su vez, queda eliminado el requisito del acompañamiento del Jefe de Tren en la cabina durante el ingreso a las cabeceras.

La medida había sido implementada a través de la Resolución 23/2026 de la Secretaría de Transporte, que terminó con la limitación tras el dictamen favorable a su remoción por parte de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) , entre otros organismos.

En los considerandos de la norma se repasa que fue la propia Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) la que propuso la eliminación de la resolución de 2013, al considerar que fue dictada "en un contexto excepcional" y que "las condiciones que motivaron el dictado de dicha norma han sido sustancialmente superadas tanto desde el punto de vista tecnológico como procedimental; en particular mediante el sistema ATS (Automatic Train Stop)".

Trenes El Sarmiento levantará la restricción de velocidad de ingreso a las terminales en los próximos días.

Los avances en el trámite para derogar la norma se aceleraron luego de que se concretara la reapertura de la estación Retiro Mitre, tras la práctica finalización de las obras del nuevo sistema de señalamiento e instalación del frenado automático ATS en la terminal de la línea.

Estas reformas, como la posterior modernización de los sistemas de señalamiento y la instalación de las balizas de frenado automático, tornaron prescindible esta medida de precaución, pero la resolución de 2013 seguía sin ser derogada. Esta fue implementada como consecuencia del segundo accidente de Once, ocurrido en octubre de 2013.

El siniestro se produjo cuando una formación ingresó a la cabecera de la línea Sarmiento a una velocidad superior a la permitida, y colisionó contra los paragolpes de la estación. Dado que el incidente fue un sábado por la mañana, en un momento en el que viajaban pocos pasajeros, y a una velocidad menor al trágico accidente de febrero de 2012, no hubo fallecidos.

La medida, que se consideraba entonces necesaria a fin de evitar la posibilidad de que se repitieran episodios de esa naturaleza, solo fue implementada en las líneas Mitre, Sarmiento, Urquiza y Tren de la Costa (línea Mitre ramal Delta), al considerarse que no contaban con elementos de seguridad que impidieran una colisión contra los paragolpes en el caso de un error humano y ante la sensibilidad política que despertaba entonces la cuestión de la seguridad operacional.