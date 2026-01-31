31 de enero de 2026 Inicio
Anunciaron un paro de trenes para el 5 de febrero por falta de acuerdo salarial

La Fraternidad advirtió que se ejecutará en caso de no recibir una respuesta concreta por parte del Gobierno. El gremio reclama un incremento salarial del 18%, en tres meses, para los trabajadores ferroviarios.

Los usuarios deberán estar atentos a la posible medida de fuerza anunciada para el 5 de febrero. 

Los usuarios deberán estar atentos a la posible medida de fuerza anunciada para el 5 de febrero. 

El sindicato de los conductores de trenes, La Fraternidad, anunció un posible paro general de trenes para el próximo jueves 5 de febrero en todo el país. El gremio rechazó la propuesta salarial del Gobierno, que contempla apenas el 1% para el mes de enero, y advirtió que llevará adelante la medida de fuerza si no recibe una respuesta oficial este lunes.

La medida afectará a todos los aeropuertos del país. 
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el malestar gremial va en crecimiento debido a las ínfimas cifras ofrecidas por las autoridades tras la última reunión paritaria con las empresas del sector. La organización que conduce Omar Maturano ratificó que la huelga paralizará el transporte si no hay cambios en la negociación.

La realización efectiva de la medida queda supeditada a las nuevas ofertas que el Gobierno presente en las próximas 48 horas. El lunes 2 será un día decisivo para trabajadores y usuarios: de no existir avances durante la nueva mesa de conversaciones, el sindicato formalizará la convocatoria a la huelga mediante un comunicado oficial esa misma jornada.

Omar Maturano La Fraternidad Paro de Trenes
Omar Maturano expresó su descontento con el ofrecimiento del 1% de aumento a trabajadores ferroviarios por parte del Gobierno.

Omar Maturano expresó su descontento con el ofrecimiento del 1% de aumento a trabajadores ferroviarios por parte del Gobierno.

En sus últimas declaraciones, el titular de La Fraternidad señaló que el reclamo no es solamente salarial. "La prioridad es también el estado del material rodante, que se va cayendo", alertó el dirigente a Mundo Gremial. También enfatizó sobre el riesgo industrial: "Si nos quedamos sin industria, nos quedamos sin salario", sentenció.

Por otro lado, voceros de Trenes Argentinos señalaron que hasta este sábado no recibieron una notificación formal de medidas de fuerza. El gremio, en tanto, recordó que ya logró un acuerdo del 18% con las empresas de carga FERROSUR, FEPSA y NCA. Esa suba se reparte en tres cuotas entre enero y marzo con una revisión en abril.

La UTA y las empresas de transporte de colectivos acordaron y no habrá paro de colectivos

Las cámaras de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y llegaron a un acuerdo por el conflicto salarial con los trabajadores y finalmente no habrá paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medida de fuerza que el gremio había advertido que implementaba si las partes no llegaban a un entendimiento.

La reunión que destrabó la disputa comenzó a las 11 del pasado viernes y se dio en la Secretaría de Trabajo, donde los involucrados establecieron un aumento salarial del 4% en tres tramos (1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo), que será incorporado al básico.

Confirmado el acuerdo, desde el mes de abril los choferes tendrán un salario básico de $1.574.000. En enero llegará a $1.389.180, en febrero, a $1.407.239,34 y en marzo, a $1.425.533,45. A su vez, se determinó una serie de sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.

Fuentes sindicales confirmaron a C5N la noticia y señalaron que también se arregló un aumento en los viáticos: para enero será de $360.000, febrero $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.

