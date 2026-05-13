La oposición pidió posponer la sesión para tratar la interpelación de Manuel Adorni en Diputados

La convocatoria original era para este jueves, pero, ante los problemas para reunir 129 legisladores, pidieron que se realice el miércoles 20. La impulsan los bloques de Provincias Unidas, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, con el apoyo de Unión por la Patria.

La oposición pidió que se posponga la sesión especial convocada para este jueves en la Cámara de Diputados con el objetivo de buscar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Ante el riesgo de no alcanzar el quorum de 129 legisladores, los bloques de Provincias Unidas , Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica solicitaron que se reprograme para el miércoles 20 de mayo a las 11, y agregaron otros proyectos al temario para garantizarse el apoyo de Unión por la Patria.

La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, había condicionado el apoyo de su bloque a la inclusión de una serie de proyectos sociales. Los sectores convocantes aceptaron el pedido: además del pedido de informes a Adorni, se debatirán iniciativas relacionadas con el financiamiento universitario, la ampliación de licencias por maternidad y paternidad, y los recortes en el programa Remediar y el PAMI.

"Teníamos la sesión especial para mañana (jueves), pero creo que la marcha cambió la percepción que hay", explicó el diputado Esteban Paulón en Minuto Uno, con Gustavo Sylvestre, por C5N. "Me parece que un millón y medio de personas en todo el país, marchando, pidiendo por la educación pública pero también contra otros recortes del Gobierno, nos hicieron entender que teníamos que hacer una sesión más importante, no solo con el tema Adorni", señaló.

Añadió que, además, de esta manera tendrán "la disposición de algunos bloques que no nos habían acompañado en el primer pedido y que ahora van a estar", lo que le da "más fortaleza" a la sesión. "Ahora estamos pidiendo ampliar ya no solo a Adorni, sino un proyecto de interpelación a la ministra (Sandra) Pettovello y al ministro (Luis) Caputo, para que expliquen por qué no cumplen con la ley de financiamiento universitario", subrayó.

Desde el oficialismo consideraron que la iniciativa responde a una puja interna de los bloques opositores por el liderazgo del sector. El diputado Lisandro Almirón aseguró que "hay una puja de quién es la oposición más fuerte. Con moción de censura, o sin moción, la oposición seguirá golpeándonos todos los días con este tema".

Las facultades que la Constitución le otorga al Poder Legislativo para interpelar a Manuel Adorni

El pedido de interpelación se sustenta en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Este mecanismo faculta a los diputados para exigir la comparecencia del jefe de Gabinete ante el recinto. El proceso legislativo prevé la posibilidad de aplicar una moción de censura, herramienta que permite la eventual remoción de un funcionario nacional de su cargo.

El orden del día cuenta con cuatro proyectos que carecen de dictamen de comisión hasta el momento. Si la oposición alcanza el número de presentes, intentará que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones inicien el tratamiento formal de los expedientes. No obstante, la aprobación de estos puntos requiere mayorías especiales difíciles de agrupar en el actual escenario político.

La solicitud de sesión especial posee el respaldo de legisladores como Esteban Paulón, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro. Los proyectos exigen informes verbales "sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos". Además, la oposición demandó precisiones sobre el patrimonio declarado del vocero presidencial.