13 de mayo de 2026 Inicio
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YPF subirá los combustibles un 1%, pero luego congelará los precios por otros 45 días

El presidente de la empresa, Horacio Marín, confirmó el incremento "tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda".

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YPF subirá los combustibles un 1%.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín, confirmó que la empresa aumentará un 1% los precios de los combustibles desde este jueves, aunque anunció que luego los congelará por otros 45 días para "no trasladar sobresaltos en el surtidor".

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Marín expuso que la compañía resolvió el incremento en los valores después de un estudio sobre el contexto del sector, aunque aclaró que después se congelarán: "A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de 'buffer de precios' por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor".

"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", agregó en la red social X.

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En tal sentido, explicó la medida: "Mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo".

En tanto, señaló que la empresa sostendrá su estrategia de precios dinámicos. "Asimismo, continuaremos aplicando nuestro sistema de micropricing que nos permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas", expresó.

"De esta forma, reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes", concluyó.

La guerra en Medio Oriente altera los valores del crudo

El esquema de retención de precios se originó por la escalada geopolítica y el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán a fines de febrero. En ese marco, los combustibles en el mercado interno acumularon un alza cercana al 23%, mientras el crudo a nivel global se revalorizó más de un 50%.

Las cotizaciones internacionales del petróleo experimentaron un fuerte retroceso en los últimos días ante posibles acuerdos de paz en Medio Oriente. El índice WTI cayó un 12% para operar cerca de los u$s95 por barril, a la vez que el Brent retrocedió un 10% hasta ubicarse en torno a los u$s101.

A pesar de esta baja reciente, los precios globales permanecen en niveles elevados y el sector anticipa ajustes para corregir el atraso acumulado en el mercado local. En la actualidad, el costo para llenar un tanque de combustible supera los $100.000 a causa de la fuerte aceleración registrada desde el mes de marzo.

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