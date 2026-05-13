River le ganó 2 a 0 a Gimnasia LP con autoridad y avanzó a las semifinales

El equipo de Núñez mejoró su imagen y venció al Lobo platense por 2 a 0. Con los tantos de Driussi y Martínez Quarta el Millonario avanzó a las semifinales del Torneo Apertura dónde, otra vez de local, enfrentará a Rosario Central.

Driussi y Martínez Quarta fueron los artilleros en la victoria de River ante Gimnasia LP.

River Plate le ganó 2 a 0 a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura en el Monumental. El equipo de Eduardo "Chacho" Coudet, mostró actitud y momentos de juego colectivo, lo que le permitió avanzar a las semifinales de la competencia, con un golazo de Sebastián Driussi y otro de Lucas Martínez Quarta, de cabeza.

El partido comenzó con malas noticias para el Millonario, porque Gonzalo Montiel sintió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor. Fabricio Bustos entró a la cancha para reemplazar al lateral mundialista, que arrastra la misma dolencia de marzo y se quedó afuera del partido sobre la hora.

El Lobo jugó de contra a los 9' y casi grita el primero de la noche. Marcelo Torres recibió en el área y sacó un zapatazo con destino de red, pero Santiago Beltrán, que cada vez se afianza más en el puesto al que ostenta volver Franco Armani, voló sobre el palo para mandarla al córner y salvó al Millonario.

River, despierto y con buenos movimientos desde la mitad de la cancha, estuvo muy cerca del primero a los 21' Tras un centro al área, Tomás Galván pateó fuerte al arco. Nelson Insfrán tapó el tiro, pero dio un rebote al que no llegó a conectar ningún jugador del Millonario y el árbitro cobró falta en ataque.

Driussi Gol Sebastián Driussi volvió al gol en la victoria del Millonario ante el Lobo. X: River Plate

A los 26', River era más y rompió el cero con una genialidad de Sebastián Driussi, quien fue asistido por Facundo Colidio, quien, antes, tiró un lindo sobrerito funcional a la jugada. El atacante no perdonó y sacó un latigazo de sobrepique que dejó sin respuestas al arquero tripero.

Marcos Acuña sintió un dolor y pidió el cambio a los 33'. El lateral arrastraba una sobrecarga tras el desgaste frente a San Lorenzo y la pierna derecha le dijo basta. Una baja sensible para el esquema del Chacho, que preocupó a todo el Monumental de cara a lo que se le viene al conjunto de Núñez.

En el comienzo del complemento, a los 3', River intentó ampliar la diferencia cuando Facundo Colidio armó una buena jugada por la izquierda y sacó un remate que pedía red, pero le faltó potencia para estirar la ventaja. Nelson Insfrán controló sin problemas y mantuvo con vida al Lobo.

Santiago Beltrán apareció de nuevo para salvar al Millonario a los 10' del segundo tiempo con una atajada espectacular. Rodrigo Auzmendi ganó de arriba tras un centro quirúrgico del ex River, Ignacio "Nacho" Fernández, pero el arquero voló para las fotos y evitó el empate de Gimnasia en Núñez.

Martínez Quarta Lucas Martínez Quarta metió el segundo para River ante Gimnasia LP. X: River Plate

Gimnasia insinuaba algo más, pero Lucas Martínez Quarta marcó el 2-0 a los 20' de la segunda parte, de cabeza, para estirar la ventaja de River sobre el equipo platense en el Monumental. El defensor central aprovechó una floja salida del arquero rival para comenzar a encaminar la clasificación del Millonario a las semifinales del Apertura 2026.

En los últimos minutos del partido, Gimnasia avanzó y tuvo varias llegadas. A los 43' Manuel Panaro tuvo el descuento en sus pies, pero, otra vez, Santiago Beltrán se vistió de héroe con una doble respuesta. El arquero y el poste izquierdo le ahogaron el grito al jugador del Lobo platense. River mantuvo el arco en cero y se metió en las semifinales del certamen. Con los gritos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, más las manos salvadoras de Santiago Beltrán, el equipo del Chacho festejó la clasificación ante su gente.

Mirá el resumen de la victoria de River ante Gimnasia LP

Embed - GOLAZO DE DRIUSSI, OTRO DE MARTÍNEZ QUARTA Y RIVER PASÓ A SEMIS | River 2-0 Gimnasia | RESUMEN

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Gimnasia LP

River pisó fuerte en el Monumental, despachó 2-0 al Lobo y ya está en las semis del Apertura 2026. El equipo de Coudet sigue dulce, tras el histórico triunfo ante San Lorenzo, y sacó boleto para la próxima instancia, con la ilusión intacta de meterse en la gran final que se va a disputar en suelo cordobés.

Ahora, se viene un duelo áspero contra Rosario Central, que llega entonado tras bajar a Racing. Como el Millonario terminó mejor ubicado, la cita será nuevamente en Núñez este fin de semana para definir quién se queda con el pase a la finalísima en un cruce decisivo. Resta confirmar el horario del encuentro que se disputará el sábado 16 de mayo.

La última vez que los de Núñez y los Canallas se midieron fue un 0-0 en Arroyito en febrero de este año, en un partido picantísimo. Esta vez, con la eliminación directa sobre la mesa y el empuje de toda su gente, el escenario será totalmente distinto para buscar el triunfo necesario para llegar a la final.

Después del Canalla, River tiene una parada brava por Sudamericana. El miércoles 20 de mayo recibe a Bragantino a las 21:30. Si el equipo del Chacho suma de a tres, se asegura el primer puesto del grupo y el pasaje directo a los octavos de final del certamen continental.